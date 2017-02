Faptul că numeroşi întreprinzători privaţi din judeţ (în special cei mici) duc o viaţă grea din punct de vedere financiar nu mai e demult o necunoscută, însă asta nu-i scuteşte de îndeplinirea obligaţiilor contractuale. Luăm exemplul unei firme din Domneşti, SC Daniki Comimpex ’94 SRL, al cărei administrator refuză să plătească zilele de concediu medical (181 la număr!) pentru un angajat. Cel puţin asta susţine păgubitul, Ologu Petre, care ne-a adus la cunoştinţă situaţia.

„Mă confrunt cu această problemă de aproape doi ani, mai precis din luna mai a anului 2015. Atunci, din cauza afecţiunilor grave, am intrat în medical şi am stat aşa 181 de zile, apoi m-am pensionat pe caz de boală. Până în ziua de azi nu am primit niciun leu aferent perioadei respective, asta deşi am mers în repetate rânduri la administratorul unic cerându-i socoteală. De fiecare dată mi s-a spus că nu are bani să mă plătească. Problemele de sănătate mă împiedică să îmi cer drepturile în instanţă” – ne-a declarat cu amărăciune în suflet argeşeanul.

Lumină în acest caz va face ITM Argeş care a luat la cunoştinţă de situaţie şi va demara verificările necesare.

George OLTEANU

