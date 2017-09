Din pricina faptului ca traim viata intr-un ritm destul de alert, sau pur si simplu datorita faptului ca nu suntem obisnuiti sa acordam atentie tuturor detaliilor, nu de putine ori putem constata faptul ca produsele pe care le utilizam au o calitate indoielnica. Aceasta este de cele mai multe ori si situatia detergentilor pentru rufe, produse carora de foarte putine ori le acordam atentia cuvenita. Detergentii pentru rufe sunt produse pe care le utilizam aproape zilnic, motiv pentru care ar fi necesar sa fim catusi de putin atenti atunci cand vine vorba despre calitatea acestor produse.

Detergentii pentru rufe se regasesc astazi intr-o gama foarte larga, sub diverse brand-uri, arome, forme si utilizari, astfel ca alegerea acestora nu este un lucru tocmai usor, insa acest aspect nu ar trebui sa ne determine sa facem aceasta alegere intr-o maniera neglijenta. O modalitate foarte practica prin care putem achizitiona rapid si simplu detergenti de rufe de calitate este prin intermediul magazinului online Importdirect.ro. Iata asadar care sunt 3 lucruri de care este bine sa tinem cont in momentul in care vrem sa facem cea mai buna alegere in privinta detergentului.

Detergent cu sau fara agenti de inalbire?

Chiar daca poate parea un lucru neimportant, trebuie totusi sa tinem cont de faptul ca inalbitorii au fost creati special pentru rufele albe, mai exact pentru indepartarea petelor de pe aceste rufe. Inalbitorii nu au eficienta daca sunt utilizati pe rufele colorate si mai mult decat atat, pot duce la decolorarea acestor rufe. In acest sens, trebuie sa avem in vedere tipul de rufe pe care il spalam si sa alegem detergentul potrivit in functie de acest criteriu.

Opteaza pentru detergent in functie de materialul rufelor.

O modalitate foarte simpla si foarte practica prin care putem ajunge la un rezultat in ceea ce priveste alegerea detergentului este acela de a lua in calcul tipul de tesaturi pe care il au rufele. Tesaturile fine sunt de departe cele mai sensibile, astfel ca nu le putem spala cu orice tip de detergent. Daca vom lua acest lucru in calcul, aria cautarilor noastre se va restrange considerabil. Mai mult decat atat, pe langa material si culoare, mai putem lua totodata in calcul si temperatura recomandata de spalare sau gradul de murdarie al rufelor.

Ce tip de detergent sa aleg?

Este o intrebare destul de comuna si pe care ne-o adresam aproape de fiecare data atunci cand cumparam detergent. Dupa cum bine stim, in conditiile actuale detergentul de rufe se poate regasi sub forma de pudra, sub forma lichida sau capsule, precum si sub forma de tablete. In esenta putem alege din acest punct de vedere tipul de detergent care consideram ca ni se potriveste cel mai mult avand in vedere ca intre acestea nu exista diferente in ceea ce priveste eficienta. Astfel, daca ne face placere sa spalam rufele cu detergent sub forma de capsule, putem face acest lucru si sa obtinem acelasi grad de eficienta ca si in cazul altor tipuri de detergenti.

