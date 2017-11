În Argeş avem zeci de clădiri şcolare trase pe… linie moartă, vinovată de această situaţie fiind scăderea natalităţii, un fenomen ale cărui efecte au început să se resimtă, în Argeş, în ultimii zece ani. Printre imobilele care stau nefolosite în curţile unităţilor de învăţământ din judeţ se regăsesc nu numai corpuri în care au funcţionat grădiniţe, şcoli sau licee, ci şi cantine, internate sau ateliere scoase din uz.

„Am rămas cu două şcoli”

Mihaela Crişan, inspector şcolar general adjunct, ne-a pus la dispoziţie „harta” clădirilor aflate în conservare, valabilă în acest an. Lista însumează peste 80 de imobile în care nu se mai desfăşoară activităţi, ca efect al depopulării şcolare.

În ultimul deceniu a scăzut dramatic numărul unităţilor de învăţământ, iar criza e departe de a se fi terminat. Cum s-a ajuns la zăvorârea unităţile de învăţământ ne-a explicat primarul comunei Stolnici, Sevastian Roşu Pupăză. „La şcoală merg din ce în ce mai puţini elevi. Acum avem vreo 260; prognoza pentru anii următori nu este deloc îmbucurătoare. M-am consultat cu directorul şi am hotărât că nu are sens să ţinem deschise unităţi de învăţământ cu câte 17-18 copii înscrişi, fiindcă nu este justificată cheltuiala cu personalul şi cu întreţinerea. La ora actuală, am rămas doar cu două şcoli în comună, una pentru clasele I-VIII şi alta pentru clasele I-IV. În felul acesta am eliminat şi învăţământul simultan. Clădirile în funcţiune sunt puse la punct, au centrală termică şi grupuri sanitare. Transportul copiilor se face fără probleme cu microbuzul şcolar. În clădirile şcolare aflate în conservare nu au fost investiţi bani. Suntem în discuţie ca o parte dintre ele să fie închiriate unor unităţi de producţie sau de profil alimentar”, a spus primul gospodar al comunei.

„Finanţarea per elev a strâns şurubul”

La Bârla au fost modernizate şi renovate, în perioada 2004-2008, vreo două-trei unităţi şcolare, dar banii s-au dus pe apa sâmbetei, fiindcă acum stau nefolosite. Primarul Gheorghe Voicu a spus că finanţarea per elev a strâns şurubul în satele îmbătrânite şi depopulate. Edilul-şef a luat în calcul ca restrângerea de activitate să continue şi în anul şcolar viitor, în condiţiile în care, în comună, au rămas în picioare doar patru şcoli. „Având în componenţă 12 sate, acum zece ani aveam multe şcoli şi grădiniţe, însă la ora actuală funcţionează doar patru, alte şase-şapte clădiri fiind în conservare”, a afirmat primarul Voicu de la care am aflat şi că un ONG ar vrea să transforme într-un azil de bătrâni una dintre şcolile aflate în conservare.

Activitate zero

Recordul în materie îl deţin Şcolile Coteşti-Godeni, „Marin Branişte” Suseni şi „Constantin Bălăceanu” Stolnici, care au început anul şcolar cu patru clădiri în conservare!

Cu câte trei imobile neîntrebuinţate figurează şcoli gimnaziale din Urluieni, Bratia-Ciomăgeşti şi Ungheni; idem – Colegiul Tehnic „Costin D. Neniţescu” Piteşti şi Liceul Tehnologic Forestier Curtea de Argeş.

Câte două imobile au pe… tuşă: Liceele Tehnologice „Petre Ionescu-Muscel” Domneşti şi Auto Câmpulung, Colegiul Tehnic „Dimitrie Dima” Piteşti, Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Piteşti, Şcoala Gimnazială „Toma Brătianu” Şuici şi Şcoala Primară „Petre Chelu” Nucşoara.

Nici musca nu se mai aude, din lipsă de copii, în unele şcoli din: Babaroaga, Bădeni, Bălileşti, Bârla, Căteasca, Cepari, Mândra, Mozăceni Vale, Miroşi, Poienarii de Argeş, Recea, Rucăr, Săpata, Ştefăneşti şi Valea Iaşului.

Grădiniţe cu program normal au devenit inutile în sate precum: Dobroţu, Rogojina, Bărbăteşti, Ciobani, Hârseşti, Broşteni, Pârvu Roşu, Zorile, Schitu Goleşti şi Teiu. Părăsite sunt şi şcolile primare din Brăteşti, Cărpeniş, Ciomăgeşti, Corbşori, Mustăţeşti, Vultureşti ori Piscani.

Clădiri în care nu se desfăşoară activitatea mai au: Liceul Tehnologic „Ferdinand I” Curtea de Argeş, Liceul Tehnologic „Astra” Piteşti, Colegiul Economic „Maria Teiuleanu” Piteşti, Grădiniţa cu Program Normal Nr. 9 Piteşti şi Colegiul Naţional „I.C. Brătianu” Piteşti (câte una).

Stau să se prăbuşească

De notat că pe linie moartă se află şi imobile în care nu s-au efectuat cursuri. Bunăoară, în ograda Liceului Tehnologic Auto Curtea de Argeş au rămas fără obiect de activitate: o cameră a centralei, o cantină şcolară, un internat şi o magazie de alimente (pe vremuri, unitatea avea o gospodărie anexă de creştere a porcilor). Iar în curtea Liceului Tehnologic Auto Câmpulung zace o moştenire de la întreprinderea minieră – fac degeaba umbră pământului două clădiri în ruină, care stau să se prăbuşească.

