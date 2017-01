Mă întâlnesc zilnic cu situaţii dintre cele mai absurde. Câte farse, atâtea păcăleli. Multe situaţii aberante sunt suportate de unii dintre semenii noştri, fără să fie cunoscute de noi toţi. E vorba despre un exces de trucuri instituţionale, de abuz în numele legii, de falsificări, disimulări umane, care devin sufocante pentru cel nevoit să le suporte. Mă gândesc serios dacă nu cumva mecanismul nostru instituţional nu e unul de farsă, corupt şi opresiv pentru oamenii simpli. Iar justificarea acestui gând este dată de întâmplările prin care trec doi cunoscuţi ai mei. Unul dintre ei a fost chemat recent de către directorul unei instituţii bugetare pentru a fi admonestat fiindcă a avut tupeul să-şi revendice unele drepturi în instanţa de judecată. Poate că nu e nimic extraordinar până aici, dar trebuie să precizez că în aceeaşi speţă, dar într-un alt proces, se află însuşi directorul exigent. Drept care se impun câteva întrebări: dacă directorul are dreptul de a-şi da instituţia în judecată, de fapt de a se da singur în judecată, de ce un simplu angajat nu are acest drept? Mai mult, unde scrie că un şef are mai multe drepturi decât un angajat?

Dar să nu credeţi că aceste întrebări constituie temeiul editorialului de azi, ci faptul că, dacă directorul a intrat în posesia drepturilor sale, angajatul nici după mai bine de un an nu s-a bucurat de aceeaşi hotărâre favorabilă a instanţei. Cauza este simplă. Directorul a atacat această hotărâre pe motiv că nu ştie cum să-i calculeze drepturile angajatului său, în condiţiile în care drepturile sale au fost calculate până la ultimul bănuţ. Şi, probabil, când va fi dată încă o hotărâre în favoarea simplului angajat, directorul nostru va mai găsi şi alte pretexte de a se adresa instanţei, numai din dorinţa ca angajatul său să nu se bucure de drepturile lui. Văzând răutatea şefului său, cunoscutul meu s-a adresat şi şefilor directorului respectiv, dar nu s-a ales cu nimic. A parcurs toată ierarhia instituţională, dar în zadar. Scriu aici despre un exemplu clar de abuz în numele legii.

Tot zilele acestea un alt abuz s-a abătut asupra unei alte persoane. Este vorba despre o femeie de peste 60 de ani. Onorabila doamnă a câştigat un proces cu o speţă de drepturi băneşti. Însă bucuria i-a fost stricată de apelul făcut de acelaşi director, după şase luni, împotriva unei sentinţe definitive şi irevocabile. Şi toate acestea se întâmplă la noi, în Argeş, cu avocaţi şi experţi angajaţi pe bani publici, împotriva unor oameni simpli şi care nu au alte mijloace de a-şi revendica drepturile decât adresându-se instanţelor de judecată. Deci, după o carieră de peste 30 de ani, cu rezultate foarte bune obţinute în exercitarea profesiei, fără alt sprijin în afară de amărâta de pensie, văduvă de mai mulţi ani, cu fiul căsătorit în alt oraş şi la o distanţă foarte mare, biata femeie este plimbată de către instituţia în care a lucrat prin sălile de judecată. Avem aici un alt caz de abuz în numele legii.

Dar directorul respectiv nu e singur. El are clica sa. Într-o localitate, fie ea rurală, există mai multe instituţii locale, deci mai mulţi directori. Iar toţi aceştia sunt legaţi de firele invizibile ale intereselor personale, care sunt învăluite de ideologia de partid. Ei îşi petrec sărbătorile împreună. Fiecare cunoaşte despre celălalt date personale, precum data naşterii, câţi ani au trecut de când e şef, când este onomastica soţiei etc. Toate acestea sunt motive de întâlnire pentru a mai pune de o petrecere. Şi asta nu datorită unei organigrame eficiente, elaborate special pentru a uşura activitatea, ci mai degrabă din cauza unei anumite mentalităţi. Iar când intri într-o astfel de instituţie publică trebuie să ai o atitudine servilă, chiar şi faţă de portar, pentru că altfel o păţeşti.

Concluzia este că în localităţile noastre nu există partide, ci găşti, conduse de cei cu bani. Iar găştile primarilor au pus mâna pe şcoală, biserică, poliţie, dispensar. De exemplu, un primar ales vara trecută îi spune unui director de şcoală că trebuie să dispară cât mai repede cu putinţă. Că el vrea să lucreze cu altcineva, pe care îl cunoaşte foarte bine. Deci, zic eu, cu cineva din gaşca lui. Şi exemple de acest gen sunt nenumărate. De altfel, ceea ce se întâmplă la nivel naţional cu găştile lui Sebastian Ghiţă se întâmplă şi la nivel local, cu găştile primarilor. Aproape toate localităţile noastre sunt cucerite politic de către găştile parvenite, pe care niciun scrutin electoral nu le va da la o parte. Iar măsurile lor administrative nu reglementează, ci mai mult tulbură. Şi astfel, comunităţile noastre sunt lipsite de unele drepturi, distribuindu-şi puterea doar în interiorul unui cerc restrâns de persoane. Drept care, nu ştiu dacă vom ieşi vreodată din această lume dominată de interesul personal. Urmăriţi-le viaţa acestor şefi şi şefuleţi şi veţi observa, cu puţine excepţii, că ea este goală, stearpă şi fără sens. Ei au distrus credinţa în lumea viitoare a celor care sunt astăzi copii.

Gheorghe SAVU

