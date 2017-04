Ceea ce pune în evidenţă accidentul din curtea unei fabrici din Piteşti este că noi suntem capabili să eliminăm, să ajustăm şi să modificăm planul pe care l-a avut Dumnezeu încă de la facerea lumii. Şi acest plan e unul care-i duce pe oameni numai spre bine. Or, oamenii gândesc astăzi luând în calcul numai răul. Spun acest lucru pentru că toată lumea a plecat de la premisa că tânărul şofer de la „Leoni” a intrat intenţionat în grupul de muncitori. Dar nimeni nu ştie ce s-a întâmplat cu adevărat. Drept care, a scrie ceva esenţial despre acest accident este una dintre cele mai dificile sarcini pe care ne-o putem imagina. Este ca atunci când ne-am întoarce noaptea acasă şi i-am spune poliţistului că suntem urmăriţi de un individ dubios, dar nu este vorba decât despre propria umbră.

Nu mai luăm în calcul circumstanţele în care apare un eveniment, ci deja îl calificăm ca negativ. Nu mai zicem „Doamne fereşte!”, ci deja suntem judecătorii lui. De unde ştiu eu că tânărul şofer a intrat intenţionat în muncitori? Dacă omul s-a pierdut cu firea? I se poate întâmpla oricui. Dar am auzit la televizor că urma să fie disponibilizat şi trebuie să se fi enervat. Aşa trebuie să fie! Avem nevoie de emoţii tari. Timpurile cer astfel de emoţii.

Sociologul francez Durkheim spunea că societatea s-a născut să-l apere pe om de pericole, dar va ajunge ca ea însăşi să fie un pericol pentru om. Iată că a ajuns! Când ne gândim la semenul nostru, spunem numai lucruri negative despre el. Cu acest negativ am ajuns să dominăm mediul înconjurător. Suntem precum copiii care preferă desenele animate pline de violenţă şi de bestial. Am ajuns să spunem despre un om valoros că este bestial. Prins în această lume luciferică, omul poate ceda nervos. Vorbim despre tulburări mintale la nivel de masă. O tulburare cu efecte asupra percepţiei realităţii. Iar sursa acestei tulburări este tehnologia. Oamenii nu mai fac diferenţe între realitatea naturală şi cea virtuală, între adevăr şi minciună. Inteligenţa perturbatoare este susţinută de perturbările emoţionale. Cu ajutorul tehnologiei electronice, omul vrea să participe la răutatea lumii. Internetul are tentacule de caracatiţă. Cel mai utilizat serviciu este „www”, prescurtare de la „world wide web” (în traducere: „Reţeaua care cuprinde lumea”). În această uriaşă reţea se află conectate persoane şi instituţii din întreaga lume, care oferă informaţii prin intermediul computerului (site-uri sau pagini web). Internetul poate fi şi poştă electronică (e-mail sau electronic-mail). O altă aplicaţie de mare succes a internetului este IRC-ul, Internet Relay Chat etc. Drept care, în nicio altă civilizaţie cunoscută nu s-au încâlcit atâtea iţe planetare, nu au fost atât de strâns legate nevoile materiale ale oamenilor în detrimentul celor sufleteşti. Nu poţi să-ţi strângi mâna pe internet sau să săruţi pe cineva.

A fi astăzi cetăţeanul lumii înseamnă să trăieşti continuu cu sentimentul că barbaria te pândeşte din exterior, ascunzându-se undeva la periferia conştiinţei colective, simţind-o ca pe o prezenţă ameninţătoare, care aşteaptă un nou moment să iasă la lumină. Iar această ieşire este cauzată de frustrările unora cărora nu le mai spune nimic sufletul înaripat, aşa cum îl reprezintă statuia Libertăţii sus pe baricadă, sugerând un început de zbor. În inima unui astfel de om nu mai este loc pentru vis şi speranţă. Iar frustrările noastre iau chip de duhuri.

Iată dar cum s-a ajuns ca actuala civilizaţie să presupună căutarea lui Dumnezeu prin proslăvirea răului. Cine ne împinge să-l judecăm la nivel de opinie pe tânărul şofer care a provocat accidentul mortal? Cum putem să credem că acest tânăr a intrat în mod intenţionat în grupul de oameni? Cum poţi găsi că este firesc ceea ce este potrivnic vieţii? Întrebări la care e greu să găseşti răspunsuri. Dar logica unor astfel de întrebări este justificată de însăşi civilizaţia actuală. Dacă o astfel de civilizaţie este unită pe verticală, la nivelul produselor sofisticate, ea este divizată pe orizontală, la nivelul străzii. Această civilizaţie nu a reuşit să armonizeze topica socială şi să menţină binele la suprafaţă. Maturitatea oamenilor a rămas în urma progreselor ştiinţifice. Suntem cuprinşi de acelaşi sânge al civilizaţiei, care trece fără preget, pe arterele principale ale localităţilor noastre. Oameni grăbiţi şi stresaţi, automobile, tramvaie, metrou, avioane, vapoare, biciclişti şi cărucioare pentru cei mici, dar şi pentru bătrâni. Tinereţe şi bătrâneţe, bogăţie şi sărăcie, frumuseţe şi urâţenie, bunătate şi ură, trec ca un torent peste asfaltul tocit al bulevardelor. Oamenii se strivesc zilnic pe aceste bulevarde, precum valurile mărilor ce se izbesc de stânci. Aici sfârşesc firele invizibile ale telefoanelor mobile, firele internetului din toate colţurile lumii. De fapt, aceste fire, invizibile sau nu, sfârşesc în capul oamenilor, împrăştiindu-le gândurile negative peste toate latitudinile, ca pânza de păianjen.

Gheorghe SAVU

