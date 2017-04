Mâine, de la ora 17, la Bradu se va disputa derbiul dintre formaţia din localitate şi liderul seriei a treia din liga a treia de fotbal – SCM Piteşti.

Partida dintre cele două echipe argeşene contează pentru runda cu numărul 23 a acestei ediţii de campionat. Elevii lui Nicolae Dică abordează această confruntare din poziţia de lider al seriei cu 53 de puncte, cu 19 mai multe decât a doua clasată, FC Voluntari II, în timp ce Atletic Bradu ocupă locul 3, cu 32 de puncte.

SCM Piteşti se confruntă cu mari probleme medicale, dar antrenorul Nicolae Dică are încredere în fotbaliştii pe care-i va trimite în teren, fiind convins că aceştia au puterea să scoată un rezultat bun: „Despre meciul cu Bradu, pot spune că ne aşteaptă o deplasare foarte grea pentru că este un derbi al judeţului. Întotdeauna aceste meciuri sunt foarte grele pentru că se întâlnesc două formaţii din localităţi apropiate. Cei de la Bradu au ambiţia de a câştiga contra noastră. Vom alinia o echipă în care se vor regăsi foarte mulţi jucători tineri. Suntem forţaţi de împrejurări să jucăm în această formulă. Avem patru jucători de bază accidentaţi, plus Năstăsie, suspendat. Îl mai avem pe Truşescu care a venit accidentat de la lot. Am adus un copil de la juniori, Rareş Popa, care a făcut şi el întindere. Suntem puţini, dar vom încerca să dăm totul pe teren pentru a învinge. Băieţii au mentalitate de învingători şi am încredere în ei”.

Jucătorii, optimişti

Căpitanul George Cotigă şi colegul său Dănuţ Şerbănică sunt conştienţi de dificultatea jocului, însă speră să rămână neînvinşi şi după confruntarea de astăzi: „Ne aşteaptă un meci dificil. Echipele care joacă împotriva noastră au prime de joc şi se mobilizează altfel. Probabil că aşteaptă tot anul să joace cu SCM Piteşti. Suntem pregătiţi de acest meci şi sperăm să ne întoarcem cu trei puncte din această deplasare foarte dificilă”, a spus George Cotigă. La rândul său, Dănuţ Şerbănică a punctat: „Ne aşteaptă un meci foarte dificil cu Bradu. Chiar dacă avem mari probleme de lot, cine va intra în teren va intra să dea sută la sută. Vrem să câştigăm cele trei puncte, pentru a ne îndeplini obiectivul cât mai repede, promovarea în liga secundă”.

Fototext: Monica CRISTEA

