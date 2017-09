Vineri seară, FC Argeş a irosit şansa de a urca pe podiumul ligii secunde, după ce a fost învinsă, pe propriul teren, cu scorul de 2-1, de ASA Târgu Mureş, grupare ce a ştiut să profite de greşelile defensivei gazdelor.

Cunoscând că adversarii nu traversează o perioadă prea bună, rămânând fără antrenor principal şi manager, elevii lui Iordan Eftimie au tratat jocul cu prea mare superficialitate, crezând că pot obţine o victorie facilă. Nimic mai fals!

Cu Carol Fekete în locul lui Laszlo Balint, oaspeţii au început curajos confruntarea de la Piteşti, dar nici gazdele nu s-au lăsat mai prejos. Tabela de marcaj s-a modificat repede, în minutul zece, mureşenii fiind cei care au deschis scorul în urma unei faze fixe: Paul Iacob a trimis cu capul în plasă centrarea lui Alexandru Stoica. FC Argeş a restabilit egalitatea la jumătatea primei reprize. După o cursă de aproape 40 de metri, Robert Grecu a provocat autogolul lui Dan Panait. Până la pauză, alb-violeţii puteau trece în avantaj, dar Florin Iacob a reuşit două parade excelente la şuturile lui Buhăescu şi Ionuţ Năstăsie

În repriza secundă, mureşenii au dat lovitura în minutul 53, când Sârbu a profitat de neînţelegerea dintre Bogdan Vişa şi Octavian Popescu şi a trimis în plasă, din faţa porţii. După un minut, Şerbănică a fost aproape de autogol. A deviat mingea centrată de Stoica din careu, l-a surprins pe Popescu, dar balonul s-a dus pe lângă poartă. În minutul 65, acelaşi Şerbănică l-a întrebuinţat pe portarul Iacob cu un şut puternic de la distanţă, dar fără rezultat. O singură ocazie a mai fost consemnată până la finalul jocului. Portarul oaspeţilor a fost din nou pe fază la şutul lui Şerban (min. 90+4), din marginea careului şi a prins în dreapta sa, aproape de bară.

Cu această victorie, ASA se află pe locul secund, în schimb, FC Argeş a rămas cu 11 puncte şi a coborât pe poziţia a noua.

FC Argeş: Popescu – Torişte, Şerbănică, Vişa, C. Stan – I. Şerban, Costin, Alin Popa (Andrei, min. 56), Năstăsie (cpt.)(Nilă, min. 69) – Grecu (Oancea, min. 77), Buhăescu;

ASA Târgu Mureş: Iacob – Băjan, Candrea (cpt.), Fl. Ilie, Panait – Licu, P. Iacob, Petra (Neagu, min. 46), Schieb (Sârbu, min. 36) – Petriş, Stoica (Mijokovic, min. 73).

„ Îmi cer scuze faţă de suporteri„

Iordan Eftimie, antrenorul echipei FC Argeş, a pus înfrângerea pe seama greşelilor şi a lipsei de concentrare a elevilor săi din anumite momente ale meciului. „Eram conştient de dificultatea partidei şi i-am avertizat pe elevii mei să nu ia în seamă problemele pe care adversarul le are. Le-am cerut să fie concentraţi doar la joc, însă, din câte se pare, nu am reuşit să-i aduc cu picioarele pe pământ. Am început rău partida, la prima fază fixă am şi primit gol. Am fost nevoiţi să ne ducem peste adversar pentru a egala. După pauză am început slab, iar adversarul a marcat şi golul doi. Deocamdată cam atât putem. Se pare că miza jocurilor îşi spune cuvântul. Am pretenţii mai mari de la unii dintre jucători. Îmi pare rău că nu am mulţumit publicul venit în număr mare la stadion. Îmi cer scuze faţă de suporteri. Sunt foarte supărat pentru că nu mă aşteptam să pierdem jocul ăsta”.

„Am avut noroc”

Carol Fekete, antrenorul oaspeţilor, a recunoscut că echipa sa a câştigat cu noroc la Piteşti. „Ştiam că ne aşteaptă un meci foarte greu pentru că FC Argeş este o echipă destul de bună. Pe teren propriu practică un joc ofensiv. Am gândit o strategie mai defensivă, dar pe contraatac am încercat să-i surprindem. În a doua repriză am fost dominaţi, dar ne bucurăm pentru victorie. Gazdele au avut o perioadă foarte bună după ce ne-au egalat. Ne-au dominat copios, dar am avut noroc. Portarul ne-a salvat de câteva ori. FC Argeş este o formaţie care va avea un cuvânt greu de spus în campionat. Îi văd în primele patru locuri, pentru că au echipă bună, chiar dacă este în formare”.

(Visited 20 times, 20 visits today)