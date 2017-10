Reprezentativa sub 19 ani a României are, în această perioadă, o acţiune care cuprinde o dublă amicală cu naţionala similară a Danemarcei, în deplasare. Tricolorii s-au reunit duminică, 1 octombrie. Primul meci se va disputa astăzi, începând cu ora locală 18, pe stadionul Tingbjerg, iar cel de-al doilea, duminică, 8 octombrie, de la ora 14.30, pe stadionul Osterbro. Din lot face parte şi mijlocaşul echipei CS Mioveni Rareş Lazăr. Selecţionata pregătită de Adrian Boingiu va evolua alături de Rusia, Grecia şi Gibraltar în Grupa 10 din prima fază a preliminariilor Campionatului European pentru juniori sub 19 ani – Finlanda 2018. Partidele din această serie sunt programate în Grecia, în perioada 8-14 noiembrie. Echipele care se vor clasa pe locurile 1 şi 2 se califică în ultima fază din preliminarii (turul de elită). În turul de elită, programat în primăvara anului viitor, vor fi şapte serii de câte patru formaţii. Naţionalele care se vor clasa pe locul 1 se vor califica la Campionatul European pentru juniori sub 19 ani de anul viitor. Formaţiile care vor participa în preliminariile şi în turneul final EURO 2018 sunt alcătuite din jucători născuţi începând cu 1 ianuarie 1999.

