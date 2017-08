„Recorder.ro”, o importantă platformă de video-jurnalism, a publicat o anchetă prin care arată cum mii de funcţionari din România sunt trimişi anual în staţiuni de pe litoral, la munte sau la băi, câte şapte zile, la hoteluri de trei şi patru stele, însoţiţi de familii şi cu servicii all-inclusive asigurate. Toate acestea, sub umbrela unor aşa-zise cursuri de formare profesională. Conform celor de la „Recorder.ro”, concediile respective au costat statul 5 milioane euro, în condiţiile în care cursurile sunt organizate de firme private. Cursurile se desfăşoară superficial sau nu au loc, iar Institutul Naţional de Administraţie – autoritatea de stat care ar trebui să le supravegheze – recunoaşte că fenomenul a scăpat de sub control şi că ele reprezintă, de fapt, concedii suportate din bani publici. Aceste practici au început în 2009, pe fondul unor reorganizări instituţionale haotice, şi au luat amploare în ultimii doi ani.

Cei de la „Recorder.ro” susţin: „După câteva săptămâni de «săpat» în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), am scos la lumină un tabel care conţine cifre uluitoare: numai în primele şapte luni ale acestui an, instituţiile publice din România au achiziţionat 5.583 servicii hoteliere (cele mai multe pentru 7 zile) pentru tot atâtea cursuri de formare profesională. Suma totală suportată de bugetele locale se ridică la 21.355.912 lei (aproape 5 milioane euro). De la primării, şcoli şi case de cultură până la Direcţia Naţională Anticorupţie (…), o proporţie covârşitoare din totalul instituţiilor finanţate din bani publici şi-au trimis angajaţii în concedii camuflate sub forma unor cursuri de formare profesională”.

Şi din Argeş

Există şi în judeţul nostru astfel de funcţionari care se „pregătesc profesional” în staţiunile turistice din România. Zeci de angajaţi ai primăriilor de comune beneficiază de „reprize” de pregătire profesională. Conform „Recorder.ro”, Primăria Budeasa este cea mai interesată din Argeş să-şi „pregătească” personalul, achiziţia de astfel de pachete de „instruire” costând instituţia câteva zeci de mii de lei.

Contactat telefonic, Nicolae Rachieru, primarul din Budeasa, a recunoscut că s-au achiziţionat astfel de pachete, dar că ele sunt necesare (chiar obligatorii) pentru pregătirea profesională a aparatului primăriei. Edilul-şef a încercat să ne explice faptul că ar fi oarecum „restant” la instruirea personalului, angajaţii de la Budeasa plecând la astfel de cursuri doar o dată la doi-trei ani. Oarecum deranjat, primarul a încheiat convorbirea scurt: „Nu e treaba mea unde se organizează astfel de stagii de pregătire. Să le facă la Piteşti!”

Zeci de alte primării (inclusiv de la oraş) îşi pregătesc oamenii astfel, însă unele au cam sărit „calul” din moment ce în urmă cu aproximativ un an nu erau în stare să achite salariile personalului, ori altele erau chiar cu conturile blocate pentru anumite „probleme” financiare. Unele primării au achiziţionat „stagii de pregătire” care sar bine de 5.000 lei… bucata. Să te tot pregăteşti profesional…

Şi alte instituţii bugetare îşi trimit angajaţii la pregătire, un caz… ciudat fiind la Şcoala Populară de Artă Piteşti, care pentru vreo 7.000 lei a achiziţionat trei „bilete”, două la mare şi unul la munte. Culmea e că biletul de la munte (Băile Felix) începe în aceeaşi zi în care se termină biletele de la mare (Hotel Orfeu-Mamaia), la 30 iulie 2017. Unii ar putea spune că o persoană din instituţie a avut nevoie de perfecţionare în formă continuată, atât la mare, cât şi la munte. Vom vedea…

O altă instituţie remarcabilă care şi-a permis astfel de reprize de instruire în schimbul a câteva zeci de mii de lei este Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor a municipiului Piteşti. Nici Direcţia pentru Cultură Argeş nu a ratat ocazia de a cheltui peste 10.000 lei pentru achiziţionarea unor pachete de pregătire a „culturalilor” din Consiliul Judeţean.

La lunga listă se adaugă şi pachetele destinate unor unităţi de învăţământ şi a unor grădiniţe din judeţ, de remarcat fiind, prin sumele alocate, Colegiile „Armand Călinescu” (peste10.000 lei), „Al. Odobescu”, „Maria Teiuleanu”, dar şi şcoli precum „M. Eminescu”, „N. Bălcescu”, „Ion Pilat”, „Mircea cel Bătrân”. Şi unele unităţi şcolare din Mioveni au cheltuit bani pentru astfel de stagii de pregătire, ba s-au „desăvârşit” şi cei de la Centrul Cultural Mioveni. De asemenea, au plecat la mare, la pregătire, şi angajaţii unor grădiniţe din Piteşti, pe sume care se învârt pe la 4.000-5000 lei. Dar nicio problemă: bani sunt la grădiniţe… Din fondul clasei…

O surpriză plăcută pentru cei care se pregătesc la astfel de cursuri o reprezintă achiziţionarea a două astfel de sejururi de „perfecţionare” a unor angajaţi ai clubului FC Argeş, vreo 6.000 lei, dar aici iar nu este o problemă: vindem bilete la meci cu un leu şi, după câteva etape, vor fi „amortizate” şi „cantonamentele” la mare sau la munte.

Şi pentru că lista unor astfel de consumatori de bani publici este foarte lungă, vă dăm posibilitatea să consultaţi ediţia electronică a ziarului nostru pentru a vă lămuri ce oameni pregătiţi avem la mare şi la munte pe banii noştri, ai contribuabililor.

DESCARCĂ LISTA CHELTUIELILOR DE AICI

Rezultatele se văd

La prima vedere, achiziţionarea pe SEAP a acestor „sejururi” este legală, dar cum se face că pregătirile profesionale au loc numai pe litoral sau în staţiuni selecte de la munte şi sunt „organizate” în cele două luni de vârf ale sezonului estival, atunci când preţurile la cazare sunt cele mai ridicate?! Şi, culmea, sunt intermediate cam de aceleaşi fundaţii sau firme de turism.

Iar paguba nu se rezumă doar la câteva milioane de euro cheltuite în fiecare vară. În realitate, funcţionarii chiar au nevoie de cursuri de perfecţionare, însă de unele predate temeinic, nu de câteva ore de mântuială, la malul mării sau în staţiuni montane. Rezultatele acestui fenomen se văd: pe scurt, avem o administraţie slab pregătită şi ineficientă. Devine, astfel, explicabil de ce România are o absorbţie a fondurilor europene de 0,5%, la jumătatea exerciţiului financiar 2014-2020.

(Visited 351 times, 352 visits today)