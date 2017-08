Prefectura Argeş a emis zilele trecute – aşa cum v-am informat – ordinul de încetare a mandatului în cazul primarului de la Vlădeşti, Cristian Dică Hristu. Motivul dovedit: conflict de interese. El era acuzat că între firmele controlate de membri ai familiei sale şi primărie s-au derulat afaceri. Potrivit ANI, pe vremea când era doar consilier local, Hristu a votat pentru aprobarea unei hotărâri a Consiliului Local Vlădeşti prin care a fost atribuit un contract în valoare de 20.000 lei pentru furnizarea lemnelor de foc, esenţă tare, firmei SC Hristo Unic SRL, reprezentată de cumnata sa. „Totodată, a încălcat şi regimul juridic al conflictelor de interese în materie penală, întrucât primăria a încheiat şi derulat contracte comerciale de executare lucrări şi de furnizare produse cu SC Hristo Unico SRL, precum şi cu SC Decor Com Design SRL al cărei asociat unic şi administrator este soţia sa”, se arată în raportul ANI.

Matrapazlâcurile

La sfârşitul lui septembrie 2012, nou alesul primar al comunei Aninoasa, onest până la un punct şi neştiind, probabil, cum se fac afaceri pe banul public ne-a sesizat o serie de nereguli descoperite la nişte lucrări efectuate la unităţile de învăţământ din comună. Ştefan Benonie spunea atunci că s-au cheltuit 10 miliarde lei vechi pentru lucrări de reabilitare la şcolile din Aninoasa, dar că lucrările au fost făcute de mântuială.

În urma unui demers jurnalistic – scriam atunci – că „la faţa locului, după o scurtă documentare, am găsit lucruri mult mai grave decât ne-am putut închipui. Dacă la şcoala cu clasele I-VIII Broşteni situaţia era cât de cât acceptabilă, nu aceleaşi lucruri am constatat la şcoala din satul Slănic. Încă de la intrarea în curtea unităţii de învăţământ, neregulile apar una câte una: * o fântână acoperită necorespunzător reprezintă un adevărat risc pentru copiii din şcoală; * aleile parcă sunt… arătură, betonul fiind spart din metru în metru; * o haită de câini reacţionează la apariţia oricărei persoane, fie străin, fie elev al şcolii; * gunoaie, resturi de mâncare, pet-uri şi ambalaje goale de alimente sunt pretutindeni; * două doamne, cadre didactice, stau la umbră savurând cafeluţa şi ţigara, nederanjate de prezenţa elevilor din curtea şcolii. Clădirea unităţii dezvăluie însă dezastrul cu care se confruntă, zi de zi, copiii care merg acolo să înveţe. Pereţii exteriori sunt murdari, pe alocuri tencuiala stând să cadă. Scările de la intrare sunt parcă roase de timp. Acoperişul şcolii, peticit în mai multe nuanţe de roşu, este un adevărat pericol. Jgheaburile desprinse din acesta mai au puţin şi cad, burlanele lipsesc aproape toate, ici, colo câte o bucată stingheră atârnând pe perete. Gunoiul în şcoală este depozitat necorespunzător, în nişte cutii aflate pe pardoseala nefinisată. Toaletele din interiorul şcolii sunt încuiate, pe motiv că nu există apă rece, elevii fiind nevoiţi să folosească un wc din fundul curţii, care este fără îndoială o bombă ecologică. L-am găsit, la Broşteni, şi pe Gheorghe Şimon, directorul şcolii (de fapt, director al tuturor şcolilor şi grădiniţelor din Aninoasa), care este în acelaşi timp şi consilier local. Omul ne oferă câteva amănunte interesante. Astfel, aflăm că licitaţia pentru renovarea acestor unităţi de învăţământ a fost încheiată în anul 2007, când primar la Aninoasa era chiar socrul său, Gheorghe Popescu. Dl Şimon ajunge director după demararea lucrărilor de reabilitare a şcolilor. Renovările durează până în 2011, valoarea lucrărilor ridicându-se la peste 10 miliarde lei vechi, din spusele directorului. Ultima tranşă de plată este făcută către firma executantă în decembrie 2011. Întrebându-l pe directorul şcolilor cum s-a făcut recepţia lucrărilor, acesta a ţinut să precizeze că nu este problema sa. «Eu sunt doar beneficiarul. Despre bani, licitaţii, recepţii, întrebaţi în altă parte»,

– ne-a comunicat Gh. Şimon. Tot din discuţiile purtate cu şeful unităţilor de învăţământ din Aninoasa, aflăm că firma care a câştigat licitaţia şi a executat lucrările de reabilitare a şcolilor aparţine familiei lui Hristu Cristian Dică, ales de curând primar al comunei învecinate Vlădeşti. Omul s-a retras la un moment dat din această firmă – SC Hristo Unico SRL – dar, de fapt, lumea vorbeşte că tot el ar conduce acest «bisnis». Ceea ce nu ne-ar mira absolut deloc. Am încercat să stăm de vorbă şi cu dl Dică, două zile la rând acesta nefiind de găsit la primărie. Când în sfârşit am reuşit să dăm ochii cu el şi l-am întrebat despre lucrările executate de mântuială la Aninoasa, din bani publici, Dică cel fără de frică s-a comportat ca un veritabil cowboy, aflat parcă pe tarlaua personală, spunând că nu are timp de discuţii şi că lui oricum nu are ce să-i facă nimeni, că lucrările sunt făcute la vedere. Acest lucru rămâne de văzut. Ce spun instituţiile statului despre ce s-a întâmplat cu lucrările la Aninoasa? Ce răspunsuri are de dat instituţia care a efectuat plăţile? Cum rămâne cu starea jalnică în care se află şcoala de la Slănic? Iată doar câteva dintre întrebările la care suntem curioşi cum vor răspunde autorităţile competente”.

„Făceam două şcoli noi!”

„Întrebat despre situaţia din şcolile şi grădiniţele din comuna pe care o păstoreşte, primarul Benonie Ştefan a spus că este în această funcţie abia de trei luni. «Încerc să fac o evaluare rapidă a situaţiei, să pot lua corect măsurile necesare, să vedem ce este de reparat în scurtul timp pe care îl mai avem până la venirea iernii. Cu banii cheltuiţi aiurea la reabilitare, făceam două şcoli noi, din temelie». Cert este un lucru. La Aninoasa, neţinându-se cont de culoarea politică, foşti şi actuali primari, viceprimari (unii dintre ei, chipurile, foşti deţinuţi politici, neplătitori din anii ’90 de taxe şi impozite la stat), cu şi fără grade de rudenie între ei, fac afaceri prospere. În acest timp, instituţiile statului, renovate pe bani publici, se năruie văzând cu ochii, fără ca nimeni să ia vreo măsură”.

Precizăm că lucrările din acea vreme de la şcolile din Aninoasa s-au realizat în timp ce Hristu era viceprimar la Vlădeşti. Deci, se încălca legea…

Justiţia să meargă înainte…

ANI şi apoi justiţia l-au dibuit şi apoi „răsplătit” pentru faptele sale pe „curajosul”, la acea vreme, primar Cristian Dică Hristu. Încă de când era consilier şi apoi viceprimar, acesta era „îndrăgostit” de banul public şi iată că până la urmă s-a fript. În continuare, în mod normal, instituţiile statului ar trebui să sape mai adânc în afacerile făcute de Hristu pe bani publici şi aceştia ar trebui recuperaţi.

Suntem foarte curioşi să aflăm poziţia fostului primar – de acum istorie în administraţie – care acum cinci ani, când a fost întrebat despre „afacerile” sale, ne-a bălăcărit şi ameninţat că nu ştim cu cine ne punem. Să vă auzim, domnule incompatibil Hristu!

