Primul joc al etapei cu numărul 18 din Liga Naţională de baschet masculin a programat la Piteşti partida dintre echipa gazdă şi CSU Sibiu. La capătul unei confruntări nerecomandate cardiacilor, oaspeţii s-au impus cu scorul de 80-71 (21-17, 12-21, 13-22, 25-20). Suspansul şi-a pus serios amprenta pe starea de spirit a jucătorilor din ambele tabere, care au fost, în anumite momente, la un pas de a se lua la bătaie.

Sibienii au început în forţă jocul şi au condus până în minutul 8. După un coş de 3 puncte al lui Kostoski şi un slam-dunk al lui Mladenovic, elevii lui Şapera au preluat conducerea pe tabela de marcaj, terminând primul sfert în avantaj: 21-17.

Sfertul secund a fost echilibrat până la jumătatea lui, după care oaspeţii au preluat conducerea, descurcându-se mult mai bine pe plan ofensiv. În minutul şase, sibienii aveau şase puncte avans şi s-au menţinut la conducere, intrând la pauză cu un avans de 5 puncte: 38-33. În acest sfert, oaspeţii au marcat 21 de puncte, în vreme ce argeşenii numai 12.

Începutul penultimului sfert a aparţinut elevilor lui Hristu Şapera care s-au apropiat pe tabelă, dar încetul cu încetul, piteştenii nu au mai ţinut ritmul şi oaspeţii s-au distanţat la zece puncte, 38-48, fiind cea mai mare diferenţă de scor înregistrată până atunci, după un parţial de 8-0 semnat de Cooper, Mijajlovic şi Popescu. Gazdele au dat semne că-şi revin din „pumni” şi s-au apropiat la şase puncte, cu două minute rămase din sfert. Sibienii însă nu au cedat şi au intrat în actul decisiv cu un avans de 14 puncte, scor 60-46.

Piteştenii au început ultimul act decişi să reducă din diferenţă, ceea ce au şi reuşit. Au continuat în acelaşi ritm şi s-au apropiat la un punct în trei minute şi jumătate, scor 63-62. Sibienii au controlat şi gestionat excelent finalul, reuşind să se distanţeze şi să se impună la o diferenţă de nouă puncte.

În urma eşecului suferit, BCM U Piteşti a ratat şansa de a egala Sibiul la numărul de puncte. Pentru elevii lui Şapera urmează două confruntări, aparent uşoare, cu Baia Mare, în deplasare, respectiv cu Craiova, pe teren propriu, în urma cărora piteştenii ar putea să revină între primele 4-5 echipe ale clasamentului.

Cel mai bun marcator al oaspeţilor a fost Igor Mijajlovic, cu 21 de puncte, iar de la gazde, Vincent Hunter, cu 20.

„Până în ultima etapă”

După partidă, Hristu Şapera, tehnicianul echipei BCM U Piteşti, a spus: „Nu am avut atitudinea potrivită unui astfel de meci. Ei au intrat mult mai bine în joc, au fost mult mai concentraţi, reuşind să-şi pună în valoare atuurile încă de la început. Nu am fost conectaţi la importanţa şi dificultatea jocului. Am avut probleme defensiv, în special în relaţia unu contra unu, iar acest lucru a generat multe dezechilibre rapide. Din punct de vedere ofensiv, am avut două sferturi foarte slabe în care nu am executat ceea ce ne doream. Sunt nemulţumit de modul în care am arătat în acest meci. Este momentul să ne revenim şi să arătăm o cu totul altă faţă în următoarele partide. Mergem la Baia Mare, de unde trebuie să ne întoarcem cu o victorie. După aceea, meciul de pe teren propriu cu SCM U Craiova devine crucial pentru noi. În continuare depindem numai de rezultatele noastre, dar după acest insucces ne-am făcut drumul spre calificarea în primele şase echipe mult mai greu. Dar totul se va juca până în ultima etapă”.

Monica CRISTEA

(Visited 18 times, 18 visits today)