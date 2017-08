Bădiţa vine rar la Piteşti, dar atunci când soseşte aici are o plăcere a lui: să bea o cafea. Cum ieri se grăbea şi nu avea timp să stea la terasa lui preferată, s-a gândit să ia o cafea de la un automat din cele pe care le întâlneşti la tot pasul. A văzut el că unii îşi iau de acolo pahar cu licoarea preferată. Zis şi făcut. La doi paşi de minunăţie, însă, badea se scarpină în cap: pe ecranul cu instrucţiuni e scris în engleză. Descâlceşte el câteva litere, dar nici chip să priceapă că „Insert Coin” înseamnă „Introdu moneda”. Nu a mai luat niciodată cafea de la aparat, aşa că e pus în încurcătură. Apelează la un tânăr care, dezinvolt, face rost în doi timpi şi trei mişcări de cafeaua mult dorită. E drept, nu are gustul celei făcute acasă şi nici măcar al celei de la terasa preferată, dar decât nimic, e bine şi aşa. Este doar o scenă care arată cum drepturile consumatorilor sunt încălcate la tot pasul, cu tot OPC-ul lui Peşte Prăjit. Or, prima regulă ar fi să poţi afla informaţiile care te interesează despre un produs în limba ta maternă. Că nu toată lumea înţelege graiul lui Shakespeare. Hai, când vine vorba despe engleză – mai treacă, meargă. Dar ce te faci cu ambalajele în turcă, bulgară sau chineză ale unor produse cu inscripţii „nedublate” în română prin magazine? Se aude?

