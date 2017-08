În repetate rânduri am relatat că, în multe zone ale Piteştiului, sunt staţii de autobuz fără o minimă amenajare. Am sperat că municipalitatea va ţine cont se semnalele trase şi va întreprinde măsuri, dar am rămas cu speranţa. De ani buni nu s-a mişcat un pai în acest sens.

Această lipsă de implicare ne-a deranjat nu doar pe noi, ci şi pe mai mulţi piteşteni, care ne-au sunat la redacţie pentru a-şi exprima nemulţumirea.

„Locuiesc pe Calea Bascov, sunt pensionar şi aproape zilnic merg la piaţă. În drum trec pe lângă staţia de maxi-taxi de lângă Hotelul Ramada, unde, de când a fost înfiinţată, nu s-a făcut absolut nimic pentru cetăţeni, ceea ce mi se pare nu doar anormal, ci chiar sfidare la adresa oamenilor care nu au nici măcar o bancă pe care să se odihnească”, ne-a declarat Ion Comănescu.

Ne place sau nu, cititorul nostru are perfectă dreptate. În staţia respectivă călătorii sunt lăsaţi la mila naturii. Pe timp de arşiţă aşteaptă microbuzul ascunşi la umbra copacilor. Când plouă, cei care au avut inspiraţie se folosesc de umbrele, iar alţii stau pe sub copaci. Asta până toamna, dar mai ales iarna, când frunzele cad şi copacii nu mai oferă acel iluzoriu adăpost.

O situaţie similară se regăseşte chiar în centrul Piteştiului, la staţia Cercul Militar (fosta Casa Armatei) înfiinţată provizoriu pe bulevardul Republicii în octombrie 2016, pentru a se vedea impactul la călători. Nici aici nu s-a făcut nimic, singura amenajare constituind-o două bănci fixate pe trotuar. Tot e ceva decât nimic, aşa cum se întâmplă la staţia de la Ramada, ar putea zice cineva. Dar pentru călători, mulţi fiind oameni în vârstă sau mame cu copii în braţe ori în cărucior, e nimic. Oare cât de greu le-ar fi fost autorităţilor locale şi cât de mult ar fi costat să monteze o structură uşoară cu acoperiş şi pereţi laterali din plastic? Bănuim că nu o avere. Dar, vorba aia, dacă nema putirinţa, ce mai chichirez gâlceava…

