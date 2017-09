După cum v-am informat în ediţia online a ziarului nostru, sub sloganul „Pot Altfel”, Agenţia Naţională Antidrog a lansat, ieri, o campanie naţională antidrog prin specialiştii Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) Argeş. Acţiunea, care durează până pe 31 iulie 2018, vizează prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de stupefiante, în special a canabisului, conştientizarea cetăţenilor, mai ales a tinerilor şi adolescenţilor care constituie cele mai vulnerabile ţinte, asupra riscului pe care-l reprezintă consumul de droguri şi efectele distructive asupra organismului.

Potrivit lui Marius Neacşu, coordonatorul CPECA Argeş, campania are drept ţintă oameni cu vârste între 15 şi 64 de ani, accentul punându-se pe populaţia şcolară între 15 şi 24 de ani, care vor fi informaţi asupra efectelor medico-psiho-sociale ale consumului de canabis în vederea evitării trecerii de la consumul ocazional/recreaţional la cel regulat. Beneficiari indirecţi ai campaniei antidrog sunt estimaţi a fi 80.000 de elevi şi studenţi, 3.000 cadre didactice din mediul şcolar şi universitar şi peste 100.000 de membri ai comunităţii. Cu acest prilej vor avea loc sesiuni de informare în instituţii de întăţământ, de promovare a alternativelor de viaţă sănătoasă în zone unde tinerii aleg să-şi petreacă timpul liber cu sprijinul voluntarilor antidrog etc.

Canabisul, al doilea cel mai consumat drog

„În acest an a fost ales ca subiect de analiză canabisului, fiindcă acesta este drogul cel mai consumat, are o cazuistică importantă în urgenţele medicale şi reprezintă cea mai mare pondere în tratamentul de dezintoxicare. Din statistici rezultă că 35% dintre cei chestionaţi au început consumul la vârste sub 19 ani, iar cea mai mică vârstă a fost de 14 ani. Consumul de canabis se află pe cea de a doua poziţie după cel de inhalante în ceea ce priveşte debutul precoce. De asemenea, referitor la disponibilitatea percepută pe piaţa drogurilor canabisul este menţionat tot pe locul al doilea după substanţele psihoactive (etnobotanicele, n.r.) în topul drogurilor cel mai uşor de procurat, de aproximativ 14% dintre adolescenţii de 16 ani. Eforturile noastre se vor concentra pe conştientizarea celor care consumă, chiar şi ocazional, canabis că, deşi în anumite medii e considerat un drog uşor, el provoacă stări de panică, anxietate, distorsiuni în spaţiu şi timp, dificultăţi de atenţie, alterarea memoriei, depresie şi în final dependenţă”, ne-a declarat Marius Neacşu.

