Nu e prima oară când hipermarketul Kaufland din Găvana, chipurile din greşeală, are probleme cu anumite produse comercializate. Unele sunt expirate sau prezintă neconcordanţe între preţul afişat la raft şi cel cerut la casele de marcat.

Bunăoară, luni, 13 noiembrie, am fost la respectivul hipermarket pentru unele cumpărături şi, aflat la casa de marcat, dintr-o pură întâmplare, am descoperit cum Kaufland comercializa un produs… neconform. La capătul zonei unde este aşezată marfa înaintea achitării, probabil lăsate acolo de alt client, se aflau două produse: o pungă cu smochine şi o bucată de şuncă vidată. M-am uitat la cel de-al doilea produs, am văzut că era „la promoţie”, dar l-am lăsat în acelaşi loc fiindcă nu eram prea interesat să-l cumpăr. În timp ce aşteptam să-mi vină rândul să plătesc ce luasem din magazin, la casa de marcat vecină un client se uita nedumerit la un produs. Culmea, era tot o bucată de şuncă vidată, la reducere, similară cu cea văzută de mine mai devreme. Curios din fire şi fiindcă nu aveam un alt client în spate, m-am întors şi am luat produsul care iniţial nu mă interesase. Surpriză…

Cu 26% mai ieftin şi… expirat!

Verificând cu atenţie bucata de şuncă vidată, am observat că era expirată de patru zile. Mi-am zis că poate fi o „scăpare”, se mai întâmplă, dar să faci reducere la un produs expirat, asta nu am înţeles. Adică produsul respectiv, „Şuncă Pădurea Neagră – K Classic” (fabricat pentru Kaufland), beneficia de o promoţie „sănătoasă”, o reducere de peste un sfert din valoare, între 13 şi 19 noiembrie, deşi expirase de la 9 noiembrie. Am pus produsul pe bandă, încet, încet am ajuns la casă şi am plătit tot ce luasem, inclusiv şunca la promoţie. Imediat, însă, am întrebat-o pe casieriţă de ce hipermarketul comercializează produse expirate şi ea m-a trimis către biroul de informaţii sau de relaţii cu clienţii. Aici am cerut să vorbesc cu cineva din conducerea celebrului magazin, iar o doamnă pe post de „şef de serviciu” m-a luat în primire. După ce i-am relatat întâmplarea, ca de fiecare dată, a încercat să-mi sugereze că e o greşeală la mijloc. Neputând să pună mâna pe produsul respectiv, m-a invitat la rafturi pentru a verifica celelalte produse. A răsuflat uşurată că nu a găsit un alt produs similar şi imediat a trecut în ofensivă crezând că a găsit explicaţia. Nici una, nici alta, mi-a spus că am şters cifra 1 de pe termenul de valabilitate (care ar fi trebuit să fie 19) şi din acea cauză apare 9. Şi rapid mi-a cerut să verificăm bagajul meu, să facem demonstraţia „vinovăţiei” mele. Numai că surpriza mare a fost tot pentru „şefuţa” respectivă… În locul unde era scris termenul de valabilitate, înaintea cifrei 9 era şi un 0. Deci, clar, termenul de expirare era 09.11.2017. Situaţia s-a schimbat radical şi, vizibil stânjenită, doamna respectivă a încercat o nouă strategie… Cea sentimentală. Dar n-a ţinut. Şi asta fiindcă după ce le ceri socoteală pentru o greşeală a lor, cei de la Kaufland încearcă să te acuze tot pe tine de escrocherie… Auzi, că am şters cifrele de pe etichetă! Ruşine să le fie! Ziarul „Argeşul” a semnalat de nenumărate ori astfel de incidente şi, drept urmare, asta ne duce cu gândul la faptul că astfel de practici nu sunt întâmplătoare. Iar dacă cineva din conducerea Kaufland are „dubii” în legătură cu veridicitatea incidentului, îl îndemnăm să verifice camerele de supraveghere. Ba chiar facem un apel ca în cazul în care se simt cu imaginea terfelită de această relatare să apeleze la serviciile propriului departament juridic. Pentru că în alte situaţii au ştiut să-mi atragă atenţia că ei sunt… „multinaţională” şi că au jurişti pe măsură. Şi cum s-a întâmplat, când am semnalat nereguli şi am avut dreptate, îi invităm pe cei de la Kaufland să acceseze ediţia on-line a ziarului nostru pentru a vedea şi părerile altor cumpărători. Asta aşa, să nu creadă că avem noi ceva cu seriozitatea germană scoasă în evidenţă de „practicile” româneşti.

(Visited 335 times, 335 visits today)