Teatrul argeşenilor „mâncat” de lipsuri şi de mucegai

Teatrul „Al. Davila” Piteşti îşi reia stagiunea la finalul săptămânii, însă mai-marii judeţului habar n-au că sub „poleiala” scenei ni se dezvăluie un decor al sărăciei, „guvernat” de igrasie şi nevoi. Expresia „Afară-i vopsit gardul, înăuntru-i leopardul” este cea mai potrivită replică pentru „catacombele” instituţiei de cultură în care primul gong al noului sezon sună a… jale. Nici n-are cum să sune altfel când lipsa finanţării şi indiferenţa oficială joacă rolurile principale într-un spectacolul ieftin, „regizat” de Consiliul Judeţean Argeş.

Cronica „catacombelor”

Pereţii şi mochetele au igrasie, podelele se clatină, jaluzelele sunt prinse cu ace de siguranţă, uşile vechi şi prăpădite au clanţe de pe vremea lui Pazvante chiorul… Aşa arată cabinele actorilor, iar spectacolul grotescului se joacă în mai multe acte… Grupurile sanitare ale oamenilor de teatru nu pot fi clasificate nici măcar cu o singură stea. Încremenit în peştera timpului, atelierul mecanic oferă un scenariu de groază; fiori reci pe şira spinării şi un nod în gât am simţit când am pătruns, ieri, în încăperea sinistră, plină de mucegai. Un alt şoc am avut când am păşit în atelierul de tâmplărie, acesta funcţionând în aer liber, lângă „locul de fumat”.

Crasa nepăsare pe care Consiliul Judeţean Argeş le-o tot arată oamenilor de teatru – indiferent că vorbim despre actori, regizori sau mecanici – se reflectă în condiţiile aspre de muncă de la „Al. Davila”. Ar fi o… premieră dacă preşedintele autorităţii tutelare, Dan Manu, ar coborî din turnul de fildeş pentru a vizita „catacombele” teatrului piteştean şi a se convinge că nu am exagerat în descriere.

Noua stagiune, pe linoleum

Cum îşi primeşte publicul Teatrul „Al. Davila” Piteşti la deschiderea stagiunii 2017-2018? Cu foarte puţine schimbări la vedere. Cu forţe

proprii, conducerea instituţiei a amenajat, lângă foaierul de la etaj, încă o cameră de socializare şi urmează să lărgească semnificativ spaţiul de la intrarea principală, prin dărâmarea unor ziduri „în oglindă”.

În culisele Teatrului „Al. Davila”, departe de privirea publicului, n-au avut loc transformări spectaculoase, fireşte, tot din lipsa banilor. Însă tot prin autogospodărire s-a făcut curăţenie prin cotloanele de sub scenă, iar actorii s-au ales, după desfiinţarea unui „depozit”, cu o cameră de recreere. Iar până la primul gong al sezonului, li se va aşterne la picioare şi un covor PVC.

