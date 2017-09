Armata Română, forţă a… NATO, are mari probleme financiare. Ministerul Apărării Naţionale (MApN) a anunţat ieri că angajaţii nu vor lua veniturile în întregime pe 15 septembrie, aşa cum se întâmpla până acum, urmând ca aceştia să primească banii pentru norma de hrană şi chirii eşalonat după 25 septembrie. Motivul ar fi fost acela că nu s-a făcut rectificarea bugetară. Printre potenţialii afectaţi se află şi câteva mii de militari din Argeş, care se vedeau puşi în neplăcuta situaţie de a nu-şi primi drepturile băneşti cuvenite conform legii.

Chemaţi la ordine

Vestea a ajuns la cunoştinţa premierului Mihai Tudose, care la scurt timp după postarea anunţului i-a convocat de urgenţă, ieri, la Palatul Victoria, pe Adrian Ţuţuianu, ministrul Apărării, şi pe Ionuţ Mişa, ministrul Finanţelor Publice, pentru a le cere explicaţii legate de comunicatul dat de MApN privind plata eşalonată a drepturilor salariale şi conexe cuvenite militarilor. În timpul discuţiilor, Adrian Ţuţuianu şi-a depus demisia din funcţia de ministru al Apărării Naţionale, precizând că nu vor fi întârzieri cu achitarea soldelor/salariilor.

Lipsă de comunicare

„Toate drepturile vor fi plătite pe 15 septembrie. Nu sunt probleme financiare, ci de ordin strict tehnic. Cei din minister au solicitat un comportament fiscal funcţionăresc. Premierul mi-a reproşat lipsa de comunicare. Eu am greşit că nu am gestionat bine acest subiect. Am recunoscut în faţa premierului că am greşit în comunicarea cu domnia sa, că nu i-am comunicat în timp util, şi cu presa. I-am spus că dacă asta e o soluţie care repară lucrurile, eu îmi asum, pentru că sunt un om serios. Mi-a spus că această analiză o face domnia sa şi va lua o decizie. Au fost discuţii de tipul ăsta (la minister, n.r.) dacă sunt bani şi s-a postat imediat. Execuţia bugetară ne arată că avem resurse financiare suficiente. Vreau să fie toată lumea convinsă că Guvernul are resurse”, a declarat la Antena3 ministrul Ţuţuianu.

Greşeli asumate

„Sunt şi greşeli în interiorul ministerului, dar trebuie să mi le asum şi eu, că de aia sunt ministru. Dacă voi rămâne ministru, vor fi schimbări mari. Avem răspunsuri pozitive la toate solicitările noastre de rectificare bugetară. Îmi pare rău că nu am urmărit subiectul de la început. Pe 15 septembrie se plătesc drepturile salariale aferente lunii august şi în aceeaşi lună se plătesc drepturile la hrană şi alte drepturi suplimentare care sunt datorate potrivit legii. Acestea sunt în termen”, a spus Adrian

Ţuţuianu, care a susţinut că va fi respectat calendarul anunţat privind achitarea salariilor în armată.

(Visited 34 times, 34 visits today)