La cumpăna dintre ani, gândurile noastre, ale tuturor, se îndreaptă cu speranţă spre Anul Nou pe care ne pregătim să-l întâmpinăm cu încredere şi cu bucurie. Am întrebat câţiva oameni din sportul argeşean unde vor întâmpina anul 2017 şi ce aşteptări au.

Cu foştii colegi, la munte

Adrian Dulcea, fost fotbalist FC Argeş: „Dacă de Crăciun am stat acasă, împreună cu familia şi cu câţiva prieteni apropiaţi, de Revelion voi merge la munte. Voi fi în compania unor prieteni dragi, câţiva dintre aceştia foşti coechipieri, ne vom aminti de vremurile de odinioară, când evoluam cu mândrie în tricoul echipei FC Argeş. Anul Nou este privit ca un început, este un nou drum, o nouă etapă în viaţa întregii lumi. Eu sunt o persoană realistă, nu visez niciodată cu ochii deschişi, aşa că nu îmi doresc decât sănătate şi putere de muncă. Am avut parte de un an în care succesele au alternat cu eşecurile. Nu mă plâng, dar pot spune că se putea şi mai bine. Poate pentru că nu am fost prea cuminte, Moş Crăciun nu mi-a adus anul acesta nimic. Promit ca în 2017 să fiu mai ascultător şi să muncesc mai mult decât până acum”.

Iulian Tameş, fost fotbalist FC Argeş: „De Crăciun am stat acasă, împreună cu rudele, iar de Revelion voi pleca împreună cu soţia şi cu cei doi copii la munte, la Bran. Vom închina un pahar de şampanie în noaptea dintre ani şi cu câţiva foşti colegi de echipă, Mircea Stan şi Adrian Dulcea. Cei mai fericiţi de plecarea la munte sunt, fireşte, copiii, care nici la colindat nu au putut merge în acest an, fiindcă au fost răciţi. Aşa că la munte vor fi în largul lor, speră să prindă şi puţină zăpadă pentru ca distracţia să fie maximă. În anul 2017 nu-mi doresc decât să fim sănătoşi, cu toţii, de restul se va ocupa, ştiu sigur, Bunul Dumnezeu. Nu vedeţi câte nenorociri se întâmplă zilnic în lume!? Mă îngrozesc! Despre fotbal nu mai zic nimic, sper să avem şi noi într-o zi o echipă în Liga I”.

Preşedintele, la Sinaia

Dumitru Olteanu, preşedinte Consiliu Director CS Mioveni: „De Crăciun am fost acasă, la mama, la Făget, împreună cu familia şi cei apropiaţi. Anul Nou mă va găsi la Sinaia, împreună cu soţia, cu fiul nostru Claudiu, sora, cumnaţii. Cu siguranţă, mă voi întâlni şi cu câţiva fotbalişti de la CS Mioveni. La ceas aniversar, trebuie să înălţăm un gând de mulţumire către Bunul Dumnezeu, care ne-a avut în grija sa în acest an, în care am avut parte şi de lucruri bune, şi de lucruri mai puţin bune. Se petrec atât de multe lucruri rele în jurul nostru, încât trebuie să ne străduim să fim mai buni, mai oameni, mai creştini. Daţi-mi voie să transmit tuturor iubitorilor de fotbal din judeţul Argeş toate urările mele sincere de sănătate, noroc şi putere în toate. Gândul meu se îndreaptă indiscutabil spre echipa de fotbal, seniori, şi sper ca galben-verzii să aibă în 2017 evoluţii mult mai constante decât în anul precedent. Să mergem cât de departe putem în Cupa României şi să ne clasăm pe o poziţie onorabilă în campionat şi, de ce nu, chiar să promovăm”.

Rămâne acasă

Cristi Negru, fost fotbalist FC Argeş, actualmente antrenor Sporting Roşiori, liga a III-a: „S-au dus vremurile când petreceam Revelionul la munte cu familia. Anul acesta voi sta acasă, cu soţia şi cu fiul nostru Antonio. Soţia mea va lucra pe 31 decembrie, aşa că nu ar fi avut niciun rost să plecăm, ne prindea Anul Nou pe drum. În luna ianuarie vom pleca toţi trei la munte, într-o minivacanţă. Băiatul nostru e mare, înţelege şi pot spune că el este mândria mea. Zilele trecute m-a anunţat că nu m-am înşelat atunci când l-am sfătuit să pună fotbalul pe locul secund şi să se axeze pe şcoală pentru a deveni un om important în viaţă. A fost cel mai frumos cadou primit de Crăciun. Până în luna septembrie a acestui an juca fotbal la Viitorul Argeş, însă, fiind la liceu, în primul an, l-am făcut, spre binele lui, să aleagă alt drum în viaţă. A suferit cumplit, mi-a adus reproşuri, dar decizia mea şi a soţiei mele a fost neclintită. Antonio este elev în clasa a noua la Liceul «Ion Barbu», profilul mate-info, şi pot spune că îi place cartea. Chiar în ziua de Crăciun mi-a mulţumit mie şi mamei lui pentru sfaturile date”.

Monica CRISTEA

