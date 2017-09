Toamna este mai aproape de noi decat ne-am putea imagina, astfel ca acest lucru ar trebui sa ne determine sa verificam anvelopele de iarna, sau mai bine spus starea generala a acestor produse atat de importante. Una dintre cele mai mari dileme ale conducatorilor auto este necesitatea purtarii anvelopelor de iarna pe timpul sezonului. Anvelopele, indiferent de sezonul pentru care sunt create au un scop foarte bine conturat si anume acela de a oferi siguranta is performante pe intreg parcursul anului. Spre deosebire de anvelopele de vara pentru care nu exista niciun fel de reglementare legala in ceea ce priveste utilizarea acestora, anvelopele de iarna reprezinta o obligativitate pe intreg parcursul sezonului rece.

Anvelopele de iarna, cele de vara, precum si cele de tip all season se regasesc la ora actuala intr-o gama foarte variata, de aceea este esnetial sa se tina cont de cateva criterii de selectie stricte atunci cand se fac astfel de alegeri. O modalitate rapida si practica prin care se pot face cele mai bune alegeri in ceea ce priveste anvelopele de iarna si nu numai este reprezentata de magazinele online care dispun de portofolii din ce in ce mai vaste de astfel de produse. Un astfel de magazin este si Pneunet.ro de unde putem achizitiona anvelope de iarna de la cei mai renumiti producatori si de asemenea si la preturi promotionale. Iata asadar de ce este atat de necesar ca autovehiculele sa fie echipate cu anvelope de iarna pe intreg parcursul sezsonului rece.

Siguranta.

Sezonul rece are cu siguranta frumusetile lui, insa acesta vine din pacate la pachet cu o serie de provocari pentru conducatorii auto. Gheata, zapada si temperaturile foarte scazute reprezinta doar cateva dintre cele mai comune situatii in care un autovehicul neechipat corespunzator poate derapa foarte usor, punand astfel viata conducatorilor intr-un real pericol. Siguranta este asadar unul dintre principalele motive care ar trebui sa determine soferii sa isi echipeze autovehiculele cu anvelope de iarna de indata ce se instaleaza sezonul rece.

Performante.

Chiar daca aspectul sigurantei este de departe cel mai important lucru atunci cand vorbim despre circulatia rutiera, performantele sunt de asemenea aspecte importante care pot contribui la randul lor la un plus de siguranta. Anvelopele de iarna sunt construite dintr-un cauciuc special care poate face fata cu brio temperaturilor scazute, dar si conditiilor nefavorabile de pe carosabil. Cauciucurile de iarna pot fi utilizate si in timpul verii, insa acest lucru nu este recomandat dintr-un motiv foarte simplu si anume datorita faptului ca se pot uza cu mare usurinta din pricina temperaturilor ridicate. Anvelopele de iarna ofera o franare mult mai buna in conditii de iarna, dar si un control general mult mai bun asupra autovehiculului.

Uzura.

Uzura reprezinta un aspect important, mai ales din punct de vedere financiar avand in vedere ca niste pneuri care se uzeaza frecvent, necesita de cele mai multe ori inlocuire. Anvelopele de iarna reprezinta o alegere oportuna in sezonul rece si datorita faptului ca gradul de uzura al acestora este mai lent, desigur in conditii de exploatare corecta, astfel ca ele pot atinge o durata de viata de chiar si pana la 5 sezoane.

