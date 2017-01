Revelionul este un moment unic pentru oricine, fie că vorbim despre oameni simpli sau despre cei din lumina reflectoarelor. Cu toţii ne facem speranţe şi păşim cu multă încredere în noul an. Sportivii argeşeni au petrecut noaptea dintre ani fie în ţară, fie peste hotare. La miezul nopţii au ciocnit câte un pahar de şampanie alături de cei dragi şi nu au ezitat să-şi pună dorinţe pe care le vor îndeplinite în acest an.

Distracţie la Bucureşti

Directorul de la SCM Piteşti Dragoş Şerban a petrecut Revelionul la Bucureşti, la naşii săi de cununie. A mers acolo împreună cu soţia Mădălina şi fiul lor, David, în vârstă de 7 ani, răsfăţatul familiei: „Distracţia a fost maximă pentru cel mic, care ne-a cerut să mergem prin diverse locuri. Parcurile de distracţie au fost pe lista lui David. A fost foarte frumos, mai ales că am avut alături oameni dragi. De pe masa de Revelion nu au lipsit mâncărurile tradiţionale, am gustat din toate, dar nu am făcut exces. Pentru 2017 îmi doresc mult ca echipa de fotbal să promoveze în liga secundă, iar celelalte secţii ale SCM Piteşti să obţină rezultate notabile de-a lungul întregului an”.

De Anul Nou, la Bran

Fostul fotbalist A­drian Dulcea a petrecut A­nul Nou cu foştii colegi: „Am fost la Bran, cu câţiva prieteni, printre care s-au numărat şi foştii colegi de e­chipă Iulian Tameş şi Ciprian Tănasă. Am avut zăpadă, am mers la schi, iar copiii noştri s-au dat cu sa­nia. Am avut pe masă doar produse tradiţionale ro­­mâ­­­neşti. Pe 30 decembrie am tăiat şi un porc. Acum ne-am întors acasă şi profităm de ultimele zile de vacanţă. Soţia se va întoarce de mâine (n.r. – astăzi) la serviciu, iar eu mai am puţină vacanţă”.

A rămas la Piteşti

Mihai Olteanu, antrenorul secund al echipei CS Mioveni, a rămas de Revelion acasă: „Atât Crăciunul, cât şi Revelionul l-am petrecut la Piteşti. Nu am plecat la munte în niciun an, vara este anotimpul când preferăm să petrecem vacanţa la mare. De Crăciun am mers, împreună cu soţia Elena şi fiul David, la sora şi cumnatul meu, iar de Revelion, ei au venit la mine. În noaptea dintre ani, eu am fost responsabil cu grătarul. Am mâncat tot ce mi-a poftit inima, recunosc că sunt puţin cam pufos, dar voi da jos ce-am pus pe mine şi la reunirea echipei voi fi în formă. Ca şi dorinţe pentru 2017, îmi doresc ca acest an să fie cel puţin la fel de bun ca precedentul”.

De Revelion, în Germania

Portarul echipei CS Mioveni, Octavian Popescu, a ales să petreacă în acest an Revelionul în Germania, la Berlin, împreună cu soţia sa, Laura, şi câţiva prieteni apropiaţi: „Am fost cu mai mulţi prieteni la Berlin. Seara de Revelion am petrecut-o într-un restaurant, iar la miezul nopţii am ieşit să vedem vestitele lor focuri de artificii, după care am plecat într-un club. Am văzut focurile de artificii într-o piaţă în care în fiecare an, de Revelion, se adună aproape un milion de oameni şi apoi ne-am retras în local pentru că era un frig de crăpau pietrele. La capitolul mâncare, ne-am delectat cu vestiţii lor cârnaţi berlinezi”.

Monica CRISTEA

