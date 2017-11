Ce s-a făcut în acest an în Argeş? Ce nu s-a făcut? Ce se va întâmpla la anul? Pe ce resurse se bazează Consiliul Judeţean şi cum vom sta cu bugetul? Altfel spus, care este strategia de dezvoltare a Argeşului? Chiar sub acest generic, ieri, la „Antena 1” Piteşti, la emisiunea „Subiect de presă”, realizatorii, Cristina Munteanu şi Mihai Golescu, l-au invitat în platou pe Dan Manu, preşedintele Consiliului Judeţean. Cel mai în măsură, până la urmă, să răspundă acestor întrebări…

Vila „Florica”

La sugestia directorului Mihai Golescu, emisiunea a început cât se poate de concret: care sunt, vorba Elenei Băsescu, „succesurile” în acest an de mandat în judeţul Argeş? În primul rând, Vila „Florica” – aceasta a fost cumpărată de către stat. „Îi felicit pe toţi cei care au contribuit într-o măsură mai mare sau mai mică la această reuşită. Este important că Vila «Florica», bun de patrimoniu naţional, este în proprietatea statului. Strategia noastră, translatată în plan naţional pentru aşezarea domeniului Brătienilor acolo unde-i este locul de fapt, ca bun de patrimoniu în proprietatea naţională, a avut două căi de abordare. Prima – m-am dus la fostul ministru al Culturii, în primăvară, cu proiecte legate de Centenarul Unirii la nivel de judeţ şi cu proiectul Vilei. A stat de vorbă cu mine mult timp şi am luat de-a fir a păr situaţia Vilei. Acolo s-a semnat istorie, acolo au fost oameni importanţi care au făcut statul naţional. La o săptămână, el a venit la Ştefăneşti şi a anunţat că Ministerul Culturii îşi va exercita dreptul de preempţiune. După o lună şi ceva, domnul ministru a anunţat că a fost angajat acest drept. În precampanie, foştii parlamentari ai Argeşului, sub coordonarea senatorului Şerban Valeca, au făcut un proiect de lege care avea două aspecte: proprietatea statului şi, prin lege, Vila să fie administrată de către Consiliul Judeţean. Numai prin lege se putea astfel. Este o diferenţă mare între lege şi comodatul pe care îl avem acum. Ne trebuie act normativ, deoarece ne interesează să rămânem administratori, nu să fim la subiectivismul unui ministru sau al unei guvernări, indiferent care va fi. Noul ministru al Culturii, domnul Romaşcanu, cu care am semnat contractul săptămâna trecută, s-a angajat că ne dă Vila spre administrare în comodat. Legea este acum la Curtea Constituţională (o situaţie fără precedent, căci primul pas ar fi fost returnarea în Parlament), a fost contestată de preşedintele ţării, dar este nevoie de ea astfel încât administrarea să rămână în apanajul Consiliului Judeţean. Cică nu se dă o lege pentru o casă; dar pentru Peleş s-a dat! Tocmai pentru Vila «Florica» se opune? Nu cred că se va bloca, totuşi, legea. Dacă nu găseam înţelegere la actuala guvernare sau la parlamentari, puteam face un referendum în Argeş şi îi întrebam pe cetăţeni dacă vor să cumpărăm Vila. Îi întrebam ce vor: spital, asfalt, sănătate sau să cumpărăm Vila «Florica»?”, a declarat Dan Manu. Totuşi, situaţia domeniului Brătienilor este încă incertă atâta timp cât nu există o lege pentru darea în administrare. Fără o astfel de lege, Consiliul Judeţean nu poate investi în reabilitarea Vilei „Florica”.

Echipa

Este Dan Manu mulţumit de Consiliul pe care îl conduce? „Sunt cumpătat şi rezervat. Este la Consiliul Judeţean o echipă pe care am încercat să o coagulăm – este o componentă tehnică, formată din 160 de oameni care duc la îndeplinire hotărârile din Consiliu, care nu se schimbă şi este componenta politică. Ne-a trebuit ceva timp să eliminăm falia dintre cele două componente. Este important să schimbăm mentalitatea funcţionarilor care se credeau pe veci în funcţie. Problema este aşa: vreau să iniţiez un proiect (ca oportunitate); ca om politic; cine îmi pune pe hârtie motivaţiile şi alte aspecte? Funcţionarul! Eu trebuie să fac echipă cu el şi să îl conving că numai împreună putem promova. Am dat salarii foarte mari. Am zis că este bine să îi încurajăm, cu toate riscurile. Le-am dat, dar acum vreau să se ocupe bine de treburi. Banii pentru salarii nu puteau fi cheltuiţi la drumuri, să se înţeleagă clar, pentru că sunt capitole bugetare diferite. Vine şi o evaluare la final de an şi vom face ceea ce trebuie. Până acum se făcea un fel de autoevaluare. Acum am elaborat nişte proceduri şi trebuie respectate nişte criterii. Ai făcut ceva, bine. Nu ai făcut? De ce? Pe cine ai anunţat? Şi aşa mai departe”, a spus Dan Manu.

Venituri

Consiliul Judeţean are două surse de venituri: proprii şi de la stat. Din TVA, de exemplu, nu se pot da însă toţi banii pentru drumuri. Ci, conform legii, o cotă parte. Veniturile proprii sunt, după spusele lui Dan Manu, „modeste”. „Să luăm cultura. Toţi spun că este importantă. Sunt de acord. Dar puţine instituţii realizează venituri proprii. În anul 2016, Centrul de Promovare şi Conservare a Tradiţiei Populare a produs venituri proprii pentru a acoperi doar 46 de ore lucrătoare. În acest moment suntem în evaluări. Trebuie să facem proiecţia bugetară pentru 2018 şi să vedem pe ce căi o apucăm. Pe de-o parte, legile îţi dau posibilitatea de a angaja. Dar, pe de altă parte, putem avea şi colaboratori. S-a cheltuit, din păcate, prea mult pe colaboratori. Foarte mult. Vom decide să fie colaboratori plătiţi doar la anumite evenimente, nu şi pentru repetiţii!”, a afirmat preşedintele Consiliului Judeţean care a mai anunţat că toate deciziile vor fi mai întâi dezbătute atent. Sunt şi excepţii privind veniturile în cultură. Secţia „Aşchiuţă” face în acest moment cele mai multe venituri proprii şi ar putea deveni instituţie de sine stătătoare, nu în structura Teatrului „Al. Davila”.

Cu mâinile încrucişate

„Mulţi dintre subordonaţii dumneavoastră, dar şi de la nivel central, practică o politică păguboasă a mâinilor încrucişate. Toţi aşteaptă să vadă ce s-o întâmpla. Faceţi la fel sau continuaţi strategia pe care v-aţi propus-o?”, a „şarjat” Mihai Golescu. „Este o strategie asumată. Am venit să fac treabă. Sunt multe lucruri de retuşat”, a răspuns Dan Manu. Directorul ziarului „Argeşul” a atacat şi un subiect sensibil: modul în care Consiliul Judeţean a organizat comunicarea, astfel încât cotidienele au fost excluse. „Sunt anumite disfuncţionalităţi, aşa se întâmplă când începi lucruri noi. Important este să ai tărie şi să te îndrepţi. Cu acelaşi cântar vom cântări, vă asigur”, a declarat şeful C.J.

„Statul paralel”

Cristina Munteanu a întrebat, la rându-i, dacă Dan Manu simte presiunea a ceea ce a fost denumit în ultima vreme „statul paralel”. „Nu simt «statul paralel». Cetăţenii ne-au trimis pe aceste funcţii. Avem un contract social toţi cei care am fost votaţi. Cu cetăţenii. Eu şi echipa mea am venit cu o ofertă, le-a plăcut oferta electorală cetăţenilor, au considerat că merităm să fim votaţi. Contractul meu durează patru ani şi la final cetăţenii pot spune că i-am dezamăgit şi îmi taie macaroana sau, din contră, suntem realeşi”, a spus Dan Manu.

