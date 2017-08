Ieri a avut loc şedinţa Colegiului Prefectural Argeş, nu înainte ca şefii Consiliului Judeţean să se întâlnească separat cu primarii pentru a discuta două probleme: situaţia şcolilor şi faptul că până pe 30 octombrie trebuie să fie semnate contractele de execuţie pentru lucrările finanţate de Guvern în judeţ prin Planul Naţional de Dezvoltare Locală. A fost, ca de obicei, un prilej pentru primari să îşi expună nemulţumirile, iar pentru directorii de instituţii deconcentrate să mai bifeze o activitate în agendă la care cu mare plictis au fost nevoiţi să răspundă…

Apel la primari

Inspectorul şcolar general Dumitru Tudosoiu a prezentat un raport privind situaţia învăţământului înainte de începerea unui nou an şcolar. Acesta a arătat că personalul care va asigura predarea materiilor este „100% calificat” şi se compune din titulari (90%) şi suplinitori (10%). Pe 28 august începe perioada de ocupare a posturilor libere (prin şedinţă publică). Sunt însă şi veşti proaste: deşi pregătirea şcolilor este în grafic, deşi aprovizionarea cu materiale didactice a decurs aproape normal, numărul de elevi este tot mai mic şi, în acest fel, se va ajunge la disponibilizări de profesori! „Nu vreau să sperii pe nimeni, dar în acest ritm trebuie să ne aşteptăm şi la şomaj în rândurile profesorilor. De exemplu, după evaluarea naţională şi admitere au rămas în judeţ 19 clase a IX-a neformate. După susţinerea corijenţelor am mai format nouă clase. Dar mai sunt 10 fără elevi, în special în Piteşti (cinci), Câmpulung Muscel şi Curtea de Argeş. Declinul demografic îşi spune cuvântul”, a spus Tudosoiu. Prefectul Emilian Dragnea a făcut apel la primari să umble prin comunităţile cu risc de abandon şcolar să convingă părinţii să îşi trimită copiii la şcoală, dar şi să fie vaccinaţi. Unii primari au arătat că nu au microbuze şcolare sau că sunt vechi, iar Tudosoiu a spus că vor fi centralizate toate solicitările şi vor fi transmise Ministerului Educaţiei şi, de aici, Ministerului Dezvoltării care va onora cererile în funcţie de banii disponibili. Şeful ISJ a mai spus că sunt două unităţi şcolare, la Teiu şi la Cocu, în care niciun profesor nu vrea să fie director, dar şi că elevii cu media 10 la bacalaureat în acest an vor primi de la Ministerul Educaţiei câte 3.000 lei fiecare.

Date vechi la DSP

Pe un ton molcom şi scăzut, de se auzea mai mult zumzetul discuţiilor dintre primari, directorul adjunct de la Direcţia de Sănătate Publică a atras şi el atenţia că sunt unităţi şcolare cu „neconformităţi”, dar şi şapte grădiniţe de la ţară fără autorizaţie sanitară de funcţionare. După ce a expus măsurile care trebuie luate, directorul Stoica a fost luat „în primire” de preşedintele Consiliului Judeţean, Dan Manu. „Nu am reuşit să dorm după ce am văzut ieri raportul dv. De când sunt datele?”, a întrebat şeful CJ. „Din mai”, a răspuns, senin, directorul din DSP. Manu a spus apoi că ar fi bine ca într-o astfel de şedinţă să se vină cu date la zi, deoarece în vară s-au făcut multe investiţii la şcoli şi situaţia nu mai corespunde.

ISU şi stresul…

A venit apoi rândul comandantului Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Argeş, locotenent colonelul Bogdan Olar, să atragă atenţia cu privire la problemele pe linia securităţii la incendiu. Acesta a spus că sunt 201 clădiri care necesită investiţii, dintre care 121 au nevoie de sume mari de bani (nu sunt alimentări cu apă, de exemplu). Primarul Gheorghe Stancu din Bascov a sărit în sus spunând că „unele cereri sunt excesive”, cum ar fi mărirea treptelor la o şcoală nouă cu 10 cm, în condiţiile în care proiectul avea aviz iniţial ISU. Ion Dumitru, de la Albota, a spus că personalul de la ISU „mătură pe jos cu noi”, iar Vasile Ivan de la Băbana s-a plâns că ISU nu i-a dat aviz pentru forarea unui puţ de apă deoarece acesta era aproape de o staţie de benzină. „Avem un fel de-al nostru de a ne da cu stângul în dreptul!”, a conchis Dumitru. Acelaşi edil s-a arătat supărat pe primarul din Miceşti, Dumitru Voicu, deoarece acesta nu mai vrea să fie în Asociaţia Comunelor. „Nici nu mai vreau să te văd!”, i-a spus Dumitru lui Voicu. „Apartenenţa comunei noastre la o asociaţie nu e treaba altuia”, a răspuns Voicu.

PSD, PNL…

Directorii de instituţii deconcentrate nu au arătat mare interes pentru şedinţă, cu câteva excepţii. Unii se uitau pe Facebook, alţii frunzăreau agenda telefonului mobil, câţiva mai scriau câte ceva pentru serviciu… La rândul lor, primarii se tachinau pe seama culorii politice şi a fondurilor primite de la Guvern pentru lucrările din comunele lor. La final, prefectul Emilian Dragnea a revenit cu rugămintea din şedinţele anterioare: primarii localităţilor de pe traseele viitoarelor autostradă Piteşti-Sibiu şi drum expres Piteşti-Craiova să aibă o discuţie directă cu şeful Oficiului Judeţean pentru Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Se bate mult apa în piuă pe marginea acestor două şosele de maxim interes, dar nu se face mai nimic concret. Unii primari chiar se întrebau ieri dacă vor apuca să circule vreodată pe aceste artere!

