Zilele trecute, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret a organizat o gală festivă în care i-a premiat pe cei mai buni sportivi ai judeţului în anul 2016. Instituţia condusă de Laurenţiu Achimescu, director executiv, şi Adrian Bughiu, director adjunct, a acordat două premii: la masculin şi la feminin. Cei mai buni sportivi au fost desemnaţi atleta Elena Panţuroiu de la CS Muscelul Câmpulung şi înotătorul Bogdan Scarlat, de la CSM Piteşti.

După cum se ştie, în acest an Elena Panţuroiu a reprezentat România la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro în proba de triplusalt, clasându-se pe locul 16. Eleva antrenoarei Mihaela Nicoară a devenit campioană balcanică, a sosit pe locul 5 la Campionatul Mondial de Atletism de la Portland şi s-a clasat pe locul 16 la Campionatul European de la Amsterdam. În ceea ce-l priveşte pe înotătorul Bogdan Scarlat, acesta s-a clasat pe locul 21 la Campionatele Mondiale de seniori din Canada. Sportivul pregătit de antrenorul Viorel Ciobanu este component de bază al lotului României de seniori şi deja o mare speranţă pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020. Scarlat s-a aflat în acest an la doar două secunde de realizarea baremului A care-i permitea participarea la Olimpiada de la Rio de Janeiro.

Desemnat de două instituţii

A fost anul lui Bogdan Scarlat. Sportivul în vârstă de 19 ani a fost desemnat cel mai bun în acest an şi de clubul unde este legitimat, CSM Piteşti. Originar din Mioveni, Bogdan Scarlat este un sportiv de mare viitor, fiind la ora actuală cel mai valoros înotător de la CSM Piteşti.

Acesta este mulţumit de rezultatele realizate în acest an, singura sa dezamăgire constituind-o neparticiparea la Olimpiadă: „Nu pot fi decât bucuros că am fost desemnat cel mai bun sportiv al acestui an, la masculin, atât de CSM Piteşti, cât şi de către Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Argeş. Sunt onorat şi promit că nu-i voi dezamăgi pe cei care au avut şi au încredere în mine. Sunt mulţumit de rezultatele obţinute în probele de 400 şi 1.500 m din cadrul Campionatului Mondial care a avut loc recent în Canada. Eram foarte fericit dacă coboram sub 15 minute. 2016 a fost un an bun, dar cred că se putea şi mai bine. Sper să obţin calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor. La Europenele din 2016 şi la Jocurile Olimpice nu am putut participa. Am convingerea că vor veni şi vremuri mai bune. Mă pregătesc în Franţa unde am colegi care să mă motiveze. Antrenamentele sunt mai dure”.

„Uitaţi-vă în jur!”

Bogdan Scarlat a ţinut să le transmită prin intermediul nostru un mesaj părinţilor care au copii mici şi încă nu s-au decis să-şi dea odraslele la un sport: „Uitaţi-vă în jur şi veţi vedea foarte mulţi copii obezi şi purtând ochelari de la vârste fragede. De ce credeţi, oare? Tocmai pentru că sunt lăsaţi să petreacă mult timp în faţa computerelor şi a telefoanelor de ultimă generaţie. Nu spun că această tehnologie nu ajută la nimic, însă un copil are nevoie în primul rând să se mişte, să facă sport, să-şi consume energia. Pe lângă beneficiile aduse sănătăţii, sportul favorizează o condiţie fizică de invidiat. Eu le voi mulţumi toată viaţa mea părinţilor pentru că au avut inspiraţia de a mă duce încă de la grădiniţă într-un bazin de înot. Efectele benefice ale înotului nu sunt egalate de niciun alt sport. E binecunoscut faptul că practicarea înotului contribuie la dezvoltarea armonioasă a organismului. Astăzi, înotul este considerat o activitate socială importantă din punct de vedere fizic şi psihic. Beneficiile înotului şi ale sportului în general sunt multiple, aşa că părinţii nu trebuie să ezite şi să-i îndrume pe cei mici spre un sport, oricare ar fi acela”.

Monica CRISTEA

