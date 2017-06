Ne spun statisticienii că şomajul a ajuns la cote dintre cele mai mici în Argeş, iar argeşenii refuză să mai muncească oricum, oriunde şi pe orice salariu. Oare? Atunci, cum se face că sunt oameni care caută cu disperare un loc de muncă? Cum se face că unii ar da orice să poată deveni taximetrişti, de exemplu? Un apel de-a dreptul disperat vine din partea unui piteştean care a sesizat primăriei că aşteaptă de ani buni să intre pe piaţa muncii în domeniul taximetriei, dar se pare că nu are nicio şansă. „Depăşirea numărului de autorizaţii taxi peste 4 la mia de locuitori nu este posibilă, conform legii. Dar nu se pot introduce criterii de departajare în vederea obţinerii şi de către alţi cetăţeni a unei autorizaţii în afara cumpărării unei firme autorizate de pe piaţa neagră (n.r. – la primărie este o listă de aşteptare cu zeci de persoane care vor să facă taximetrie, dar până când numărul de taximetrişti nu scade sub 850 la Piteşti – acum sunt aproximativ 1.000 – nu se vor acorda autorizaţii noi; singura şansă este să lucreze la o firmă, nu ca independent; se vorbeşte că preţul unei licenţe taxi la bursa neagră a ajuns la circa 10.000 euro!)? Trebuie să aştept să se vacanteze natural? Aveţi un plan să pot spera în această viaţă că voi obţine o autorizaţie taxi aşa cum au obţinut-o ceilalţi – fără bani?”, se arată într-o sesizare pe adresa Primăriei Piteşti. Autorităţile sunt decise însă să nu mai acorde autorizaţii decât după ce se atinge numărul de taximetrişti prevăzut de lege şi în funcţie de vacantarea locurilor, ceea ce înseamnă că piteşteanul nostru mai are mult de aşteptat…

Claudiu DIŢA

(Visited 76 times, 76 visits today)