Se spune că în fiecare lucru rău există şi o parte pozitivă. În cazul de faţă, o răceală care nu s-a lăsat dusă cu leacuri băbeşti m-a condus către o problemă semnalată în mai multe rânduri de cetăţeni, şi anume adaosurile uriaşe practicate de anumite farmacii din Piteşti. Nici nu mi-ar fi trecut prin cap că o să ajung să fac turul oraşului în căutarea, printre altele, a unui banal „Fluimucil”. Prima farmacie în care am intrat mi-a dat însă de gândit, preţul unei cutii cu 10 comprimate fiind de aproximativ 20 lei. Am spus „pas” şi am încercat la o alta, aflată la o aruncătură de băţ. Acelaşi produs de la acelaşi producător costa aici nici mai mult, nici mai puţin de… 30 lei! Evident, am refuzat oferta. Mânat de curiozitate, am mai încercat în două-trei locuri ca să constat acelaşi lucru: preţuri piperate, cuprinse între 16 şi 27 lei. Ultima încercare a fost cu noroc. La o farmacie de cartier, fără un nume cu ecou la nivel naţional, medicamentul „minune” costa doar 10 lei. Nu o să contest acum politica de preţuri a farmaciilor, fiecare având promoţii diferite. Ceea ce mă deranjează şi îi deranjează pe cetăţeni este lipsa de transparenţă. Aproape toate farmaciile au site şi îţi oferă posibilitatea de a-ţi rezerva produsul dorit. Problema este că nu ţi se comunică preţul, aşa cum ar fi normal. Cred că sunt singurii din comerţ care procedează aşa. Mai are rost să menţionez că, dacă vrei să-ţi cumperi frigider, aspirator, îmbrăcăminte şi orice altceva, eşti informat despre costul produsului? De ce, oare, farmaciile fac excepţie?

George OLTEANU

