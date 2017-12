FC Argeş a început foarte bine returul. A învins în deplasare, scor 5-1, formaţia Pandurii Târgu Jiu, reuşind să înscrie două goluri când erau în dublă inferioritate numerică. Bogdan Dănăricu (min. 88) a marcat golul de onoare al gorjenilor, după ce până atunci înscriseseră Andrei Nilă, de două ori, Robert Grecu şi Ionuţ Năstăsie. Alb-violeţii Cătălin Stan şi Raul Costin au fost eliminaţi în finalul primei reprize.

Aşadar, FC Argeş continuă să urce în clasament cu interimarul Eduard Augustin pe bancă. Echipa traversează o perioadă excelentă de când a fost preluată Augustin Eduard, cel care se pare că va părăsi în această iarnă banca tehnică a argeşenilor, pentru a face loc unui tehnician mai titrat. Se zvoneşte că Emil Săndoi ar fi acceptat să preia pe FC Argeş. Cu victoria la scor înregistrată cu Pandurii Târgu Jiu (5-1), echipa piteşteană a ajuns la trei victorii consecutive, iar în cinci meciuri de când are un nou staff tehnic a obţinut patru victorii şi un eşec.

„Nu am avut emoţii”

Antrenorul Argeşului a recunoscut că nu se aştepta să aibă un meci aşa facil, la Motru. Argeşenii au urcat pe locul 7 în clasament, cu 31 de puncte. „Veneam după o victorie, obţinută, în zece jucători, la UTA, victorie care ne-a adus moral. Acum am reuşit să câştigăm în nouă oameni. E totuşi foarte greu să obişnuieşti jucătorii să câştige fiecare meci, dar, spre satisfacţia mea, am reuşit acest lucru şi vreau să-i felicit din tot sufletul pentru dăruirea de care au dat dovadă. A fost un joc aşa cum şi-ar dori orice antrenor, cu jucători care au determinare, rezistenţă psihică şi tărie de caracter. Nu pot să reproşez ceva anume jucătorilor eliminaţi. Aş fi ipocrit să spun că anticipam un asemenea rezultat, dar în victorie am crezut de la început. Mă gândeam însă la un joc mai strâns. Chiar şi după 3-0, când am rămas în opt jucători şi ştiind că Pandurii a revenit etapa trecută de la 0-3, nu am avut emoţii în privinţa victoriei”, a declarat Augustin Eduard, citat de site-ul liga2.ro.

Următorul joc al piteştenilor este programat sâmbătă, de la ora 12, pe teren propriu, cu ASU Politehnica.

(Visited 19 times, 19 visits today)