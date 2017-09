Luni, 11 septembrie, începând cu ora 9, la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” din Piteşti va avea loc festivitatea deschiderii noului an de învăţământ 2017-2018.

În acest an au fost admişi la studii postliceale 373 elevi (27 fete şi 346 băieţi) pentrul programul de studii postliceale cu durata de un an formare subofiţeri. De asemenea, vor urma cursurile de pregătire ale programului de studii postliceale cu durata de doi ani 181elevi, din care 26 fete şi 155 băieţi. Tot în acest nou an şcolar va mai urma cursuri de formare a subofiţerilor în activitate pe filiera iondirectă şi o serie de 137 elevi (şapte fete şi 130 băieţi) soldaţi gradaţi profesionişti.

