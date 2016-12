Sfârşitul de an, la care se adaugă prilejul sărbătorilor de iarnă, pune veşmântul imaculat pe redacţia ziarului „Argeşul”, care împlineşte astăzi 27 de ani (serie nouă). În toată această perioadă, în preajma Crăciunului din fiecare an, „Argeşul” a scos la lumină cronicile ocazionale despre cei care au realizat lucruri frumoase pentru judeţul nostru şi pentru ţară. Dar misiunea grea a identificării celor care s-au remarcat în domeniul lor de activitate ne-a fost uşurată de cititori, pe care i-am simţit mereu alături de noi. Şi astfel, printre povestioarele duioase cu Moş Crăciun, printre florile dalbe şi printre stihuri cu trei magi şi steaua de la răsărit, noi am reuşit să strângem, an de an, elita autentică a judeţului nostru şi s-o constituim într-o adevărată „galerie a excelenţelor”.

Prin urmare, cititorii au ocazia de a întâlni destul de des în coloanele ziarului nostru, sub diverse articole de actualitate, numele celor care formează astăzi lumea excelenţelor, o lume făcută să se împotrivească ritmului ştirilor şi a scurgerii timpului. Deci, un ziar are şi darul hipnotic de a atrage oameni deosebiţi din lumea educaţiei şi a sănătăţii, a culturii şi a sportului, a afacerilor şi a politicii, dar şi pe omul simplu, cum se spune. Iar de un asemenea dar se bucură şi ziarul „Argeşul”. Un cotidian a cărui etichetă corespunde totdeauna cu marfa. „Premiile de Excelenţă” ale ziarului „Argeşul” reprezintă cea mai importantă platformă din mass-media judeţene de promovare a valorilor reale, indiferent de domeniul de activitate. Premierea aceasta are conotaţiile unei campanii pentru a ne promova valorile. Iar în viaţa judeţului Argeş asemenea valori sunt nenumărate; important este de a le identifica şi de a le promova. Aceasta este campania şi propaganda noastră.

Pe de altă parte, titlul acestui articol este deopotrivă pretenţios şi lapidar. Este pretenţios pentru că, deşi scriem aici despre lumea excelenţelor judeţului Argeş, nu avem pretenţia că i-am identificat pe toţi oamenii remarcabili. Mulţi dintre ei se pierd în ceea ce se numeşte anonimat. Iar noi considerăm că din lumea excelenţelor fac parte şi anonimii acestui judeţ. Adică acei oameni care îşi fac treaba zi de zi faţă de propria familie şi faţă de ţară. Ei sunt mereu în apropierea noastră. Este vorba şi despre comentatorii de pe site-ul ziarului, care vin cu sugestii pertinente şi cu sfaturi prieteneşti. Ei formează barometrul opiniilor pro sau contra unor idei susţinute de noi. Iată de ce a scrie despre ei înseamnă a scrie despre noi! A scrie despre aceşti oameni este şi o datorie, pentru că ne conferă echilibru şi ne fereşte de ideea de a crede că avem totdeauna dreptate. Dorim să o amintim aici pe doamna profesoară Elena Delia Dumitrică, care dă dovadă, prin articole şi prin comentariile sale deosebit de sugestive, că este zilnic alături de noi, în ciuda faptului că se află la mii de kilometri distanţă de ţară.

Sau pe neobositul şi talentatul om de presă Alex Horoveanu, care, prin articolele sale, ne dă o adevărată lecţie de jurnalism. Dar galeria excelenţelor din Argeş a rămas astăzi mai săracă. O excelenţă a plecat să facă parte dintr-o altă galerie, cea a stelelor. S-a dat jos din „Arca lui Stroe” şi s-a urcat în „Arca lui Caron”. Când am scris editorialul „Arca lui Stroe”, mi-a dat telefon şi m-a felicitat. Şi, de atunci, mereu. Însă nu e momentul să scriu despre marele român Constantin Stroe. Nu sunt pregătit sufleteşte. Scrierea unui asemenea subiect se aseamănă cu a picta o icoană, trebuie să fii cu sufletul purificat.

Prin urmare, credem că atâta vreme cât oamenii de seamă ai acestui judeţ vor fi recunoscuţi şi apreciaţi de către semenii lor, forţa de muncă, de gândire şi de creaţie a noastră, a tuturor, va căpăta noi energii. Este vorba de energii care îşi au punctele de plecare în convingerea că orice performanţă este recunoscută şi nu trecută cu vederea de către o comunitate care îşi respectă valorile autentice. În consecinţă, nici caracterul senzaţional al unor ştiri, nici efemerul altora nu pot anula starea de spirit profund pozitivă creată de momentul decernării „Premiilor de excelenţă” de către ziarul „Argeşul”, locul unde găseşti oamenii buni şi valoroşi care clădesc lumea. Acesta este sentimentul pe care l-am resimţit cu toţii aseară.

Gheorghe SAVU

