De câte ori cugetul meu se află în cumpănă, mă întorc la scrierile lui Mihai Eminescu, care au darul de a mă scoate mereu din încurcătură. Nici străduinţele profesorilor, nici cele ale altor specialişti sau politicieni, nici studiile sau anchetele sociologice nu pot să depăşească în consecinţe lămuritoare pentru mine analizele politice ale poetului nostru naţional. De exemplu, se vorbeşte, mai ales la Cotroceni, că măsurile prevăzute în programul de guvernare al PSD nu sunt sustenabile. Dar de ce nu sunt sustenabile? Mihai Eminescu dă un răspuns al cărui adevăr este valabil şi astăzi, poate mai mult decât atunci. Poetul nostru spune că poporul are nişte politicieni prea scumpi pentru puterea economică a ţării; nevoile lor sunt cu mult prea numeroase ca munca poporului să le poată satisface; că avem un popor rămas în urmă, pe când trebuinţele statului şi ale politicienilor sunt moderne, ultramoderne chiar; avem azi o nouă aristocraţie, cu totul neproductivă, de sute şi mii de oameni cu aspiraţii imense, dar cu capacităţi nule.

Prin urmare, Mihai Eminescu a fost nu numai cel mai mare poet dintre poeţi, dar a fost şi singurul economist între poeţi. Dacă Eminescu ar fi fost numai poet, ar fi dispreţuit probabil economia, însă prin faptul că a fost şi gânditor, el şi-a dat seama că economicul contribuie la consolidarea şi puterea noastră ca popor. De altfel, Mihai Eminescu considera că un stat e civilizat prin civilizaţia lui economică. Coborât, aşadar, din sferele în care l-a ridicat inspiraţia geniului său şi ajuns între oamenii stăpâniţi de instincte şi de sentimente egoiste, mai înclinaţi spre pasiunile josnice, spre ură şi răzbunare, decât spre iubirea aproapelui, poetul nostru naţional a realizat şi în domeniul economiei o operă la fel de nemuritoare ca opera sa poetică. Mihai Eminescu a avut o concepţie integrală asupra fenomenelor economice, combinând aspectele ei calitative cu cele cantitative. Având o cultură profundă şi o intuiţie genială, el a lansat o idee care culminează cu o faimoasă apologie făcută numărului: „Precum Atlas în vechime sprijinea cerul pe umăr/ Aşa el sprijină lumea şi vecia într-un număr”. Şi pe vremea lui se deschideau şedinţele rostind cifre, se plăteau datoriile cu cifre, se încheia contabilitatea cu cifre şi la urmă se rezuma o întreagă viaţă într-o cifră. Şi atunci unii spuneau că această cifră este mare şi trebuie să se mai taie din ea, alţii, dimpotrivă, că această cifră este mică şi trebuie crescută. Şi atunci, ca şi acum, o cifră scrisă în bugetul statului sfârşea o viaţă şi uita pe veci o muncă. Şi pentru a se remedia această situaţie, Eminescu spunea că e nevoie să fie scăzut numărul funcţionarilor, să fie protejaţi micii meşteşugari, să fie încurajate micile întreprinderi, să fie administrată sub formă de mare proprietate agricultura ţării.

Aşadar, după opinia lui Eminescu, economia nu trebuie înţeleasă şi mai ales văzută ca o acţiune egoistă, deasupra vieţii statului, ci ca o activitate publică întemeiată pe moralitatea oamenilor, controlată şi sever îndrumată de opinia publică, în vederea satisfacerii tuturor necesităţilor vieţii sociale. Amestecul afacerilor cu politica îi atrage atenţia lui Eminescu, spunând că astfel vom avea mai multe vorbe pentru cei mulţi şi mai multe fapte pentru cei puţini. Iată un alt aspect al actualităţii lui Eminescu.

Într-un articol publicat în „Timpul” (18 noiembrie 1879), el scria: „Suntem zăpăciţi, nu mai ştim ce voim, ce facem, ce să primim, ce să respingem, în cine să ne încredem; nu ne înţelegem şi nu ne mai auzim unii pe alţii; ne trebuie o idee care să limpezească toate capetele şi să ne îndemne pe toţi la muncă. Dar la noi nu sunt lupte de idei, ci de persoane”. Drept care, încă de pe vremea lui Mihai Eminescu politica era o adevărată pasiune, singura pasiune. Societatea întreagă însemna mai multe grupări de partide aflate în luptă, iar fiecare politician lupta pentru partid şi în numele partidului său. Pasiunea politică cotropise toate domeniile societăţii şi făcea imposibilă activitatea dezinteresată a spiritului. Toţi discutau numai politică, aşa cum bolnavul nu vorbeşte decât de boala sa. Guvernarea actuală, însă, are ceva specific. În sensul că este pentru prima dată când se guvernează având la bază un program politic. Este pentru prima dată când ştim până la ce limită se poate merge. Mai ales că până azi nu am avut de-a face decât cu o pură menţinere la putere, fără control, fără conştiinţă, fără scop, fără ţintă. Cei care au fost îndepărtaţi de la putere de către votul majorităţii din 11 decembrie simt că le fuge pământul de sub picioare. Însă ceea ce face acum PSD este foarte riscant, pentru că, dacă Guvernul Grindeanu cade, o va face peste gâturile noastre.

Gheorghe SAVU

