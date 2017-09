Din cauza unei parcele de teren, trei bărbaţi s-au luat la bătaie, iar unul dintre ei a ajuns la spital.

Un bărbat în vârstă de 57 de ani, Ion Grigoroiu, din Stoeneşti, deţinătorul unei ferme de animale, s-a înţeles la începutul acestei luni cu un consătean să-şi extindă suprafaţa de teren pentru păşunat cu două hectare şi urma să perfecteze actele de concesiune. Problema e că pe acelaşi teren pusese ochii un alt crescător de animale din localitate, vecin cu Grigoroiu, însă proprietarul şi-a respectat cuvântul dat. Invidios, ofertantul l-a aşteptat pe Ion Grigoroiu şi l-a luat la bătaie împreună cu fiul său. „Am dus oile să pască pe terenul acela şi aproape se înserase. La scurt timp, în faţa grădini a oprit o maşină. Am întrebat pe cine caută şi cineva mi-a răspuns dacă nu am văzut o vacă. Mi-am dat seama după voce că e vecinul meu, care şi el are o grădină în zonă. Am intrat în vorbă cu el, era cu băiatul lui, care e pădurar, şi nici una, nici două, s-a repezit la mine cu un bolovan şi m-a lovit în cap. Am căzut la pământ şi s-au pus cu pumnii şi picioarele pe mine. Am leşinat şi când mi-am revenit, ei încă erau acolo şi mi-au zis să nu sun la 112, că au relaţii. Am plecat către stână plin de sânge şi am sunat la 112”, spunea fermierul ajuna la spital unde, după ce a a primit îngrijiri medicale, a refuzat internarea pentru că era murdar. S-a dus acasă, însă după patru zile s-a simţit foarte rău şi s-a întirs la spital acuzând dureri dureri de cap de rinichi. De data asta a rămas internat şi e decis să depună plângere împotriva agresorilor.

(Visited 3 times, 3 visits today)