Oare primăria piteşteană să nu fi aflat că vara s-a dus şi toamna-i luă locul? Că noaptea nu-i ca ziua? Că, la întuneric, temperaturile scad zdravăn şi oamenii dârdâie-n case? Că, încă din ultima decadă a lui septembrie trecut, termometrele din centrul oraşului arată până la zece grade, constant, de seara până dimineaţa? Că e mai bine pentru localnici să aibă căldură-n calorifere decât să stea pe la doctori ori prin farmacii? Că e mai rezonabil să plăteşti încălzirea necesară decât să te-mbolnăveşti dormind în frigul necruţător? Că nu mai are rost să cânte banda la fântână când nicio persoană n-o mai ascultă tot din cauza frigului serii pătrunzător? Că se irosesc nişte bani publici cu electricitatea consumată? Că muzica răsună nepotrivit fără auditori şi chiar deranjează pe cei din jur, care stau, zgribuliţi, pe sub pături?

Chiar nu se înţelege nici acum, după atâţia ani după însângeratul Decembrie anticomunist, că trebuie lucrat altfel, responsabil şi convenabil cetăţeanului contributor? Că administraţia locală e în slujba lui şi nu el la bunul ei plac? Sunt întrebări pertinente ce îşi găsesc locul, justificat, în pagina de ziar…

Adrian SIMEANU

