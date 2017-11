Zilele trecute, la Curtea de Apel Piteşti a avut loc o întâlnire a mass-media locale cu judecătorul Ion Rebeca, purtător de cuvânt al acestei instanţe, tema discuţiilor constituind-o legile justiţiei, mai exact modificările pe care Legislativul intenţionează să le facă.

Avizul CSM nu mai e consultativ

„În adunarea generală a judecătorilor din 6 noiembrie, la care au participat 24 de colegi din totalul de 32, cei mai mulţi şi-au exprimat nemulţumirea şi dezacordul faţă de legile justiţiei, aşa cum au fost ele prezentate. Prin urmare, 14 au votat pentru a solicita CSM să dea aviz negativ pe aceste legi. Alţi 10 au fost de acord ca proiectele de legi să fie analizate în profunzime, să se facă dezbateri aplicate pe fiecare articol, să fie exprimate puncte de vedere, propuneri şi observaţii pertinente din interiorul sistemului. Avizul negativ dat de CSM pe proiectul de lege nu mai este, în cazul de faţă, consultativ, ci unul conform, adică de care trebuie ţinut cont obligatoriu, dar decizia finală aparţine Parlamentului, ca putere legislativă”, spunea magistratul Ion Rebeca.

Un… CSM paralel

Prima chestiune care-i nemulţumeşte pe judecători este reorganizarea Inspecţiei Judiciare ca structură cu personalitate juridică în cadrul Ministerului Justiţiei, sub coordonarea Consiliului Naţional de Integritate a judecătorilor şi procurorilor, pe care magistraţii îl consideră un organism inutil şi mai ales paraconstituţional. Ar fi un fel de CSM paralel, care contravine legii fundamentale în stat. În ceea ce priveşte răspunderea magistraţilor, pentru că aici e cea mai mare durere, ca să zicem aşa, deşi subiectul este la ordinea zilei şi extrem de popular, acesta necesită o analiză deosebit de tehnică şi aplicată. „Cadrul legal existent este suficient şi modificările propuse nu sunt necesare, deoarece s-ar institui unul dintre cele mai severe regimuri europene de răspundere materială a magistraţilor. De asemenea, magistratul s-ar simţi timorat sub spectrul acestui gen de răspundere când trebuie să ia o decizie şi asta ar afecta nu doar hotărârea pe care trebuie s-o pronunţe, ci şi independenţa justiţiei”, spunea dl Rebeca.

Să fie scutiţi de plângeri

Potrivit aceluiaşi magistrat, Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni recomandă, ca principiu general, ca judecătorii să fie scutiţi complet de răspundere în ceea ce priveşte plângerile directe împotriva lor în legătură cu exerciţiul de bună credinţă a funcţiunii lor. Erorile juridice trebuie rectificate prin apel, iar cele care nu pot fi rectificate astfel (inclusiv întârzierea excesivă) trebuie cel mult să conducă la o plângere a litigantului împotriva statului. „Atunci când se dovedeşte că un judecător a dat dovadă de rea-credinţă sau gravă neglijenţă, există suficiente pârghii de tragere la răspundere administrativă, disciplinară şi chiar penală, unde este cazul”, afirma Ion Rebeca.

Au mai fost discutate aspecte privind separarea carierelor procuror-judecător, posibilitatea ca un procuror să treacă pe funcţia de judecător sau procedura de revocare a membrilor aleşi ai CSM. De asemenea, a fost adusă în atenţie problema numirii în funcţia de judecător sau procuror a absolvenţilor Institutului Naţional al Magistraturii, modificările preconizate a fi aduse pe criterii de vârstă şi vechime fiind considerate discriminatorii, ceea ce ar putea duce la disfuncţionalităţi serioase în funcţionarea instanţelor şi a parchetelor.

(Visited 52 times, 52 visits today)