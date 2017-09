Dacă echipa de seniori a grupării FC Argeş are rezultate oscilante în campionatul ligii secunde, formaţia de juniori sub 19 ani a clubului alb-violet are un parcurs foarte bun în acest tur de campionat. Elevii antrenorilor Augustin Eduard şi Paul Ciobanu au devenit liderii campionatului după ce au învins, cu 2-1, pe propriul teren, pe CS Mioveni, formaţie antrenată de Marin Radu.

Confruntarea dintre cele două echipe a contat pentru runda a şasea din etapa preliminară a acestei întreceri. FC Argeş a avut în teren şi doi jucători de la echipa de seniori, atacantul Cătălin Barbu şi mijlocaşul Radu Bârzan.

În urma succesului, FC Argeş a devenit liderul seriei a 19-a, cu 15 puncte, la egalitate cu ACS Viitorul Argeş Alexandru Duminică. Cele două echipe se vor duela sâmbătă, iar în cazul în care piteştenii vor câştiga, vor lua o opţiune serioasă pentru câştigarea grupei.

FC Argeş Under 19: Tobă – Stancu, Ciucă, Borţosu, Stan – Bârzan, Păun, Udrea, Dan – Cătălin Barbu, Diaconu. Pe parcurs au mai intrat Stănculescu, Loloţ, Dumitru, Nicolae, Cioacă.

În altă ordine de idei, zilele trecute, echipa sub 17 ani a clubului din Trivale, pregătită de antrenorii Petre Calotă şi Georgian Şerban, a pierdut cu 0-4 disputa, de pe propriul teren, cu CS Mioveni.

Etapa preliminară a Campionatelor Naţionale rezervate categoriilor de vârstă sub 19, respectiv sub 17 ani se încheie pe 17 octombrie, iar câştigătoarele celor 19 serii, plus o echipă care va fi aleasă de FRF, vor alcătui Liga Elitelor. Restul formaţiilor vor evolua în Campionatul Naţional rezervat echipelor sub 19, respectiv sub 17 ani. Conform regulamentului, participantele vor fi împărţite în mai multe serii, în funcţie de criteriile geografice, iar sistemul de joc va fi tur-retur. Formaţiile care se vor clasa pe locul 1, în fiecare serie, se vor califica în faza zonală şi vor evolua pentru calificarea la turneul final în care se va decide campioana la cele două categorii de vârstă.

(Visited 10 times, 10 visits today)