După cum v-am informat, postul de televiziune Antena 3 şi jurnaliştii cu care se judecă Laura Codruţa Kovesi, procurorul-şef al DNA, au recuzat completul de judecători de la Curtea de Apel Piteşti, motivând că cei doi magistraţi nu acordă atenţia necesară judecării procesului în mod obiectiv, ci se grăbesc să dea un verdict.

Redăm mai jos conţinutul solicitării de recuzare adresată şi preşedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, preşedintelui CSM, Mariana Ghena, şi ministrului Justitiei Florin Iordache.

Stimaţi domni,

Suntem printre puţinii jurnalişti care de ani de zile vorbim public în România despre abuzurile unor instituţii de forţă, prezentând numeroase cazuri cu probe de netăgăduit. În dese rânduri, dezvăluirile noastre au fost confirmate de organele judiciare, de organisme internaţionale şi de exponenţi ai clasei politice şi instituţii publice, profesionalismul nostru fiind demonstrat şi de audienţa publică pe care am câştigat-o.

Din păcate însă, în urmă cu mai mulţi ani, am devenit ţinta personală a şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi, care pentru simple comentarii şi opinii de bun simţ exprimate într-o emisiune de televiziune ne hîrţuieşte în instanţă, cerându-ne fabuloasa sumă de 1.000.000 lei, în scop de a ne falimenta şi intimida să nu mai scriem despre abuzurile DNA care iată, azi sunt recunoscute şi de organisme internaţionale.

Dupa un simulacru de proces civil instrumentat la fond de judecătoarea Crina Buricea de la Tribunalul Bucureşti am fost obligaţi să-i plătim şefei DNA suma imensă de 250.000 lei (echivalentul a 60.000 euro – preţul unui apartament în Capitaăa) printr-o hotărâre nemotivată, care a încălcat toate regulile unui proces echitabil şi a făcut abstracţie de apărările noastre, fără să le menţioneze, ca şi când nu ar fi existat.

Am declarat apel cu speranţa că vom avea parte de un proces echitabil şi că alţi judecători superiori ierarhic vor constata că potrivit jurisprudenţei europene nu pot fi sancţionati şi intimidaţi jurnalişti pentru întrebări şi opinii. Am avut parte de o instanţă la Curtea de Apel Bucureşti care ne-a călcat pur şi simplu în picioare, respingându-ne absolut toate probele, până şi eroarea constatată de CSM într-un document folosit de reclamanta Kovesi împotriva noastră, care atestă că unii dintre noi nu am participat la respectiva emisiune.

Din fericire, Inalta Curte a decis strămutarea cauzei, de la Curtea de apel din Bucureşti, la cea din Piteşti, însă din păcate avem parte de acelaşi gen de judecători ca şi cei din Bucureşti, care resping pe bandă toate probele în apărare. La fiecare termen din apel, din cele cinci de pâăa acum, ni s-au schimbat judecătorii. Doi s-au pensionat subit, iar alţi doi s-au abţinut. La fiecare termen, şefa DNA Laura Kovesi vine la proces şi nu face decât să se uite fix în ochii judecătorilor, care se comportă ca şi când ar fi paralizaţi de teamă că ar putea devenit ţinta unei anchete penale a DNA. Nu ne explicăm cum este posibil ca actualii judecători ai cauzei, Mircea Stan şi Corina Postelnicescu, să încalce dispoziţiile instanţei de strămutare şi să refuze să administreze probele cerute. Să refuze să se pronunţe asupra cererii noastre de amendare a Laurei Kovesi pentru faptul că nu a produs probe în sprijinul dovedirii pretenţiilor sale aşa cum o obligă legea. Este impardonabil gestul preşedintelui de complet, care atenţionat că are obligaţia potrivit Codului procedură civilă să se pronunţe prin încheiere executorie asupra cererii de amendare pentru exercitarea unei acţiuni şi unui apel cu rea-credintă, să refuze acest lucru cu explicatia <de ce vreţi să mă obligaţi să mă antepronunţ?> De când a solicita un lucru prevăzut de lege, devine o cerere care nu se mai ia în seamă atunci când e vorba de şefa DNA?

În pofida faptului ca i-am recuzat în două rânduri pe cei doi judecători, pentru refuzul de a administra probe, inclusiv pentru încălcarea dreptului de a ne da cuvântul pe cereri în apărare, colegii acestora de la Curtea de Apel Piteşti au respins cererile de recuzare pe motive menite să acopere comportamentul favorizant la adresa Laurei Kovesi manifestat de cei doi. S-a refuzat vizionarea în instanţă pâăa şi a înregistrării emisiunii în care voiam să dovedim că sunt jurnalişti care nu au spus nimic la adresa şefei DNA.

Completul de judecată compus din judecătorii Mircea Stan şi Corina Postelnicescu se manifestă doar în sensul soluţionării cât mai rapide a dosarului, fără să arate nici cel mai mic interes pentru aflarea adevărului în acest dosar aşa cum îi obliga legea. Deşi în acest dosar există o acţiune paralelă în care DNA şi Laura Kovesi au calitatea de pârâţi, actualul complet a refuzat pur şi simplu să acorde cuvântul pe probe, respingând din start cererea, iar când a fost avertizat că a comis o gravă încalcare a drepturilor noastre procesuale, a persistat în a nu ne da cuvântul pe probatoriul în acuzarea DNA.

Stimaţi domni,

În ultimii 10 ani, DNA a fost un vânător de instituţii de presă, acţionari şi jurnalişti deopotrivă. În prigoana pornită de DNA şi SRI împotriva presei din România, după ce în timpul regimului lui Traian Băsescu presa a fost introdusă în mod abuziv de CSAT în categoria vulnerabilităţilor la siguranţa naţională, au fost încarceraţi numeroşi patroni de presă şi închise numeroase publicaţii şi posturi de televiziune ca efect al falimentării generate de anchetele penale.

Constatăm că în România este imposibil ăa fii judecat corect într-un proces cu şefa DNA Laura Codruţa Kovesi, întrucât teama generată de această instituţie îi face pe judecători să abdice de la apărarea drepturilor fundamentale ale omului. Constatăm că şefa DNA a depăşit demult stadiul unui şef de parchet care instrumentează zeci de dosare penale împotriva unor patroni de presă, jurnalişti şi instituţii de presă şi duce un război nepermis, la nivel personal cu anumiţi reprezentanţi ai unor instituţii de presă care nu îi laudă activitatea. În numeroase rânduri Laura Kovesi a acţionat prin declaraţii publice împotriva Trustului Intact, şi a Antenei 3 în special, insistând pentru evacuarea din sediu, şi asta în condiţiile în care pe zi ce trece apar dovezi zdrobitoare că procesul intentat patronului Trustului Intact, Dan Voiculescu, şi altor persoane a fost o făcătură, confirmată până şi de fostul Preşedinte al României, Traian Băsescu.

Constatăm că şefa DNA a formulat zeci de plângeri împotriva presei la CSM şi Inspecţia Judiciară, la Consiliul Naţional al Audiovizualului, precum şi acţiuni civile în instanţă, fapt absolut nemaîntâlnit în niciun stat democratic, unde nu se concepe ca un demnitar să ducă asemenea războaie cu presa. Constatăm că nu avem parte de un proces echitabil în condiţiile în care DNA a demonstrat că poate deschide dosare penale oricărui judecător din România, precum şi unor membri ai CSM învestiţi prin lege să-i cerceteze activitatea, ştiind că procurorii DNA, deşi au înregistrat mii de achitări în activitate de la înfiinţarea acestui parchet în 2003 şi până în prezent, nu a răspuns niciun procuror pentru erorile comise.

Nu vrem decât să fim judecaţi corect în acest dosar, dar tot ceea ce cerem este respins apriori. Solicitam încă o dată celor doi judecători Mircea Stan şi Corina Postelnicescu, de la Curtea de Apel Piteşti, să se abţină din această cauză în care au demonstrat că nu sunt interesaţi de aflarea adevărului. Solicităm domniilor voastre să luaţi măsurile legale care se impun pentru a monitoriza acest dosar şi a interveni în limita competenţelor legale pentru a preveni o nouă execuţie judiciară împotriva unor jurnalişti care am riscat pentru apărarea statului de drept”.

Semnează Mihai Gâdea, Radu Tudor, Bianca Nae, Mugur Ciuvică, Răzvan Savaliuc şi Antena 3.

Val. NICOLAU

