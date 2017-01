Niciodată politica nu a cunoscut forma de manifestare pe care a luat-o astăzi. Toată lumea ştie că o politică este de stânga, de centru sau de dreapta, cu variantele lor, dar în prezent ea este subordonată unora cu epoleţi şi cu multe stele. Nu e nici de stânga, nici de dreapta, nici de centru, ci e o politică sfâşiată de intrigi, măcinată de ambiţii şi orgolii, dată pradă unora care numai politicieni nu sunt. Şi de acest adevăr am luat la cunoştinţă odată cu ieşirile la televizor ale lui Sebastian Ghiţă, care ne spune că fostul prim-ministru Victor Ponta a fost ameninţat de un general cu mai multe stele pentru a construi autostrada Piteşti-Sibiu, nu Comarnic-Braşov. Păi, dacă a fost aşa, generalul respectiv este un patriot, cunoscându-se avantajele unei autostrăzi ce leagă Muntenia de Transilvania. Din autodenunţurile lui Ghiţă mai înţelegem că la Prahova s-a constituit un „grup la piovra” (piovra – caracatiţă, în traducere; aici cu sensul de mafie). Şi, odată cu acest grup, dreptul începe să fie înţeles de către cei aflaţi la putere ca o forţă şi mai puţin ca o logică a unor formule politice de guvernare. Dreptul este pus să-l îndreptăţească pe cel care dispune de puterea forţei.

Am scris recent un editorial intitulat „Abuz în numele legii”, în care am arătat cum doi dintre cunoscuţii mei au fost supuşi de către un director de instituţie bugetară unei presiuni de neimaginat. E vorba despre un exces de trucuri instituţionale, de falsificări, disimulări umane, care devin sufocante pentru cel nevoit să le suporte. Iar ceea ce ar trebui să înţelegem din astfel de situaţii nu este numele celor implicaţi, ci faptul că mecanismul nostru instituţional este unul de farsă, corupt şi opresiv pentru oamenii simpli. Idee pusă în evidenţă de faptul că directorul respectiv nu reprezintă un caz izolat. El are clica sa. Într-o localitate, fie ea rurală, există mai multe instituţii locale, deci mai mulţi directori. Iar toţi aceştia sunt legaţi de firele invizibile ale intereselor personale, care sunt învăluite de ideologia de partid. Reprezentanţii primăriilor, un fel de şefuleţi în consiliile de administraţie ale celorlalte instituţii publice din localitate, hotărăsc investiţiile ce se vor face în aceste instituţii. La şcoală, se hotărăşte ce construcţie să se dărâme, ce editură să colaboreze cu şcoala respectivă, ce cărţi să intre în ghiozdanul elevilor etc. La biserică, ce morminte să se vândă şi căror persoane, ce investiţii să se mai facă în lumea celor drepţi. La dispensar, e la fel, iar poliţiştilor, care sunt de fapt rudele primarilor, de sânge sau prin alianţă, reprezentanţii primăriilor le cer când şi cum să închidă ochii. Drept care, nu ştiu dacă vom ieşi vreodată din această lume dominată de interesul personal şi raportată la ceea ce este într-un fel important pentru fiecare în parte, nu pentru societate. Aproape toate localităţile sunt cucerite politic de către găştile parvenite, pe care niciun scrutin electoral nu le va da la o parte. „Nu nedreptatea mă supără pe mine, spune Istrate Micescu, ci legea care consimte să se facă această nedreptate”. Micescu a invocat legea.

Aceste cuvinte precizează adevărata relaţie a dreptului forţei cu cea a forţei dreptului. Cel care simte că dreptul său este călcat în picioare şi e dispreţuit în mod arbitrar, nu obiectul, ci persoana sa este pusă în joc; cel aflat într-o asemenea situaţie şi nu luptă pentru a-şi afirma dreptul său nu e decât o fiinţă căreia nu-i poţi ajuta viaţa, deoarece ţinta dreptului este pacea, dar mijlocul spre acest scop este lupta. Spada fără cântar este violenţă goală, cântarul fără spadă este laşitatea dreptului.

Iată dar cum în ultimul timp s-a instituit dreptul forţei, ca drept represiv. El a copleşit ţara, a sabotat istoria şi a dezvoltat instituţiile de forţă ale statului. În dreptul represiv lupta pentru lege devine lupta contra legii. Astfel se iveşte un caz de conflict în însăşi ideea de drept, conflict care ia caracterul tragicului. Oare Sebastian Ghiţă nu este o fiinţă tragică? Dreptul represiv s-a transformat în ordine de drept, se conturează o schemă a sistemului concentraţionar. Propaganda politică este treptat înlocuită cu un sistem de ascultare telefonică bine pus la punct: nu se mai pune problema educaţiei oamenilor, ca în trecut, ci de a-i şantaja cu DNA. Nici pomeneală de încercarea democratică de a îndrepta eventualele devieri de la noile reguli de drept printr-un sistem de ortopedie socială. Pentru a stăpâni această situaţie, puterea prinde rădăcini şi mai adânci în trupul societăţii printr-o acţiune subtilă asupra corpului social. Şi se constată că este mai eficient să interceptezi convorbirile telefonice ale oamenilor, decât să-i convingi politic. Începe astfel perioada „normalizării” sociale prin ascultarea telefoanelor: în sate, în oraşe, în administraţie, în şcoli, în poliţie, în armată, chiar şi în biserică se instituie o nouă disciplină care urmăreşte să-i aşeze pe oameni în „spaţiul” dorit de camarila lui Florian Coldea. Acest general a fost pregătit în SUA şi instruit de FBI cum să ia în stăpânire o societate şi cum să folosească banii pentru a se menţine la butoanele puterii. Şi astfel, timp de peste zece ani, au fost infiltraţi în presă, în partide, la televiziuni, în armată, în poliţie ofiţeri acoperiţi care răspund unei duble comenzi.

Gheorghe SAVU

