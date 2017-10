Au articolele mele un conţinut doctrinar de dreapta sau de stânga? Întrebarea mi se pare fără sens. Întâi, fiindcă termenii „dreapta” şi „stânga” sunt lipsiţi azi de orice realitate. Stânga şi dreapta politicii argeşene, dar şi naţionale, conţin cele mai variate compromisuri. Lipsei lor de conţinut politic li se adaugă o gravă lipsă de sinceritate personală atât din partea „stângii”, prin şeful PSD Argeş, cât şi din partea „dreptei”, prin şeful PNL Argeş. Drept care, deunăzi, unul dintre aceştia a declarat că nu citeşte presa locală. Dar înainte de a dezvolta această idee, trebuie să fac o mărturisire: nu scriu rândurile de faţă din simpla preocupare de a fi revoltat. Şi nu voi scrie în detaliu despre un politician argeşean important. Dacă aş scrie astfel de detalii, cred că aş aduce un plus de cunoaştere a unui om care s-a alimentat toată viaţa de la bugetul statului şi a profitat de naivitatea celor care l-au votat. Şi totuşi, de astă dată chiar nu mai merge. De mai multe ori am scris, am discutat, am ajuns la anumite concluzii, dar acum nu mai e cazul. Să declare nonşalant la televizor că nu citeşte presa, iar el să-i reprezinte în Parlament de atâta timp pe cei din sânul cărora este generată această presă, mi se pare culmea ignoranţei, ca să nu folosesc un cuvânt mai dur.

Prin urmare, ar trebui să ieşim în stradă şi să ne strigăm indignarea! Presa, aşa cum e ea, bună, rea, mincinoasă, adevărată, este emanată de comunitatea pe care domnul respectiv o reprezintă. Deci, să ieşim în stradă şi să strigăm, dar este cineva care să ne audă? Este cineva interesat de soarta judeţului? De fapt, e oarecum primejdios, penibil chiar, să formulez astfel de întrebări. Dar nu e o întâmplare că judeţul nostru a ajuns ca dosul unei grădini epicuriene. Or, de dosul respectiv răspunde şi politicianul la care mă refer eu aici, chiar dacă el declară că-i miroase urât. Păi, dacă nu suportă un astfel de miros, ar trebui să ne lase în pace, pentru că pe noi ne interesează politicienii care se ocupă de profilaxie socială, nu de cei care strâmbă din nas.

Şi acum iată întrebarea: să mă refer la această declaraţie imbecilă din perspectivă doctrinară a stângii sau a dreptei? În niciun caz. Nu cred că o astfel de declaraţie este politică. Dimpotrivă, ea demască o atitudine comportamentală caracteristică politicianului postdecembrist. Un politician urmărit de metehnele comuniste toată această perioadă de peste un sfert de veac. Caut bine în amintirile mele din trecut şi revăd zi cu zi peste şapte ani de când scriu la acest ziar, reconstituind perioada întregii lupte, campanii, şi retrăiesc toate frământările din timpul guvernării PDL, când au fost tăiate pensii şi salarii, dar o declaraţie mai nepotrivită ca a şefului PSD Argeş nu am întâlnit. Şi dacă o critic, aceasta nu înseamnă că sunt de dreapta. Nu spuneţi că acest fel de a judeca e sentimental. Este vorba de o atitudine care nu se înscrie nici spre dreapta, nici spre stânga, ci singura coordonată atitudinală este adevărul democratic. Deci, nu am scris niciodată din perspectiva unor termeni gata fabricaţi şi nici nu am făcut judecăţi globale numai de dragul de a fi de stânga sau de dreapta.

Scrierile mele sunt dincolo de aceste inutile scheme. Am refuzat în aceste scrieri orice demagogie doctrinară. Ar trebui să schiţez întreaga mea orientare faţă de Autostrada Piteşti-Sibiu, faţă de tăierile de pensii şi salarii din trecut, de desfiinţări de şcoli şi spitale, de distrugerea unor întreprinderi încă rentabile, de manipularea actuală prin programul de guvernare, reclamând cele mai mari drepturi pentru oameni care au avut de suferit şi negând cu vehemenţă abuzurile şi declaraţiile de genul „eu nu citesc presa locală”.

Prin urmare, nu scriu despre toate acestea din perspectiva vreunei orientări politice, ci din cea a bunului-simţ. Cine este cel care a făcut o asemenea declaraţie? Este el un caz singular? Sigur că nu. Mai toţi politicienii în timpul campaniei electorale au nevoie de presă. Ei sunt prezenţi peste tot: la TV, în presa scrisă, locală, centrală etc. În faţa ziariştilor, ei ţin discursuri, dar nu dau vorbelor lor vreo importanţă. Şi totuşi, câtă seriozitate emană din aceste vorbe?! Adunările la care participă au ceva din fiinţa lor, ceva solemn. Ei vorbesc serios şi au un zâmbet condescendent. După alegeri, însă, fiind trimişi în Parlament, în primării, consilii judeţene, îşi permit să declare că nu citesc presa locală. Astfel de politicieni vor ca ziariştii să-i abordeze ca pe nişte fete mari, în timp ce „regele e gol”. Se ştie despre copilaşul din povestea lui Andersen, care, cu totul pe neaşteptate şi nelalocul lui, a destrămat iluzia general acceptată cu ţipătul său: „Dar regele e gol!”. Iar la noi toţi politicienii ştiu că regele e gol. Să vorbească despre asta nu se cade. Şi totuşi, dacă adulţii sunt convenţionali, cum rămâne cu copiii? Or, ei trebuie să tacă şi să nu ridice glasul până când nu înţeleg că nu despre toate se poate vorbi. Eu însă nu sunt nici copil, nici convenţional, de aceea scriu despre un politician argeşean care ne reprezintă în Parlament. El nici măcar nu citeşte presa să se informeze despre problemele judeţului său. Şi acest scris nu este nici de stânga, nici de dreapta, ci e un strigăt că „regele e gol!”.

