I-am auzit pe unii social-democraţi din Argeş împăunându-se cu faptul că au un ministru în noul Guvern Grindeanu: pe Şerban Valeca, la Cercetare. Ba chiar doi, dacă îl pun la socoteală şi pe piteşteanul Daniel Constantin, la Mediu, care s-a învârtit şi de un nou mandat de deputat, candidând pe listele din Bucureşti. „Este extraordinar că avem un ministru din Argeş!” – a spus primarul de la Piteşti, Cornel Ionică, iar colegul său de partid, preşedintele executiv Cristian Gentea a continuat pe aceeaşi linie: „Iată că ne-am ţinut de cuvânt când am spus că PSD Argeş va avea ministru. Altfel putem sta de vorbă cu unul de-al nostru la nivelul respectiv”.

Ce să spunem? Aplauze şi ovaţii!… Dar lăsând la o parte euforia momentului, de înţeles până la un punct într-o luptă politică la un astfel de nivel, hai să judecăm puţin, la rece, această situaţie. Organizaţia judeţeană a PSD a avut tot timpul această marotă – idee fixă – că trebuie să „prindă” un ministru sau doi în Guvern, evident, după câştigarea alegerilor. Ceea ce, într-adevăr, este indicat. Cu condiţia, însă, ca portofoliul să fie unul important: de pildă, la Finanţe Publice, la Fonduri europene, la Economie, la Sănătate. Şi – la fel de important – ca în aceste ministere să existe omul potrivit la locul potrivit.

De ce subliniem acest lucru? Păi, de la fostul premier Nicolae Văcăroiu încoace – în mandatul căruia s-au făcut, se pare, cele mai multe investiţii în Argeş – judeţul nostru s-a tot „fript” cu unii miniştri. Iar cel mai recent exemplu care ne vine în minte e acest Daniel Constantin, un fel de „Hopa Mitică”, cade-n fund şi se ridică, nu se sparge, nu se strică… Omul a fost ministru al Agriculturii şi, bun de gură, a promis câte-n lună şi-n stele, dar acum ne uităm lung după ele… Tot relativ recent l-am mai avut pe Andrei Gerea la Economie, apoi la Energie şi IMM-uri… A fost extraordinar pentru judeţ? Da’ de unde! Am putut sta de vorbă altfel „cu unul de-al nostru” la nivelul respectiv? Probabil. Dar doar am stat de vorbă…

Departe de noi ideea de a minimaliza importanţa numirii lui Şerban Valeca la Ministerul Cercetării. S-a mai aflat în această funcţie, are experienţă în domeniu, e serios, ştie ce are de făcut. Numai că, sincer, din această postură ţintele sale sunt destul de limitate în privinţa judeţului nostru, unde cercetare mai avem la Mioveni, la Mărăcineni şi, teoretic, la Albota. Plus că în România ponderea cheltuielilor pentru cercetare în PIB a fost mereu sub 1%! Deputatul pesedist Cătălin Rădulescu spunea recent că, „poate, Argeşul merita un minister mai important decât cel al Cercetării. Nu ştiu cât de mult o să ajute acest minister ca judeţul să se dezvolte şi să facă ceea ce nu s-a făcut până acum”. Nici noi nu ştim, dar vom vedea.

În fine, ne putem gândi şi la scenariul că Liviu Dragnea le-a oferit social-democraţilor de la Argeş un minister, aşa, ca să le închidă gura. Nu ştim asta, dar în politică am asistat la multe combinaţii. Cert e că mult mai utili ne-ar fi fost pentru judeţ trei-patru directori în direcţii centrale importante, gen Finanţe, Fonduri europene, Mediu sau la Compania Naţională de Investiţii. Rotiţele unor astfel de instituţii trebuie puse în mişcare ca să funcţioneze motorul, inclusiv la Argeş. Dar poate că nu e timpul pierdut…

