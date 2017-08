Săptămâna trecută, ministrul Tudorel Toader a venit cu un pachet de propuneri privind reforma Justiţiei. El a declarat că prin acest proiect se vor face modificări de fond, nu doar de formă în respectivul sector. Însă imediat ce au fost lansate în spaţiul public, propunerile lui Toader au fost supuse unui atac deosebit de virulent de o parte a opiniei publice, considerându-le un atentat la independenţa Justiţiei. Or, acest fapt nu ştiu cât de mult contează. Important pentru democraţie este ca Justiţia să se afle în slujba poporului, nu cum împarte astăzi dreptatea după zone de interese. Iar faptul că preşedintele României nu va mai avea vreun rol în procedura de numire a şefilor DNA, DIICOT şi a Procurorului General mi se pare binevenit. O altă propunere de amendare a faptelor penale reclamate a fi fost comise de către magistraţi e la fel de inspirată. Mai ales că, în ultimii cincisprezece ani, poporul român a tot pierdut din drepturile democratice. Ca să fii anchetat că ai votat pentru demiterea unui preşedinte autocrat şi care a încălcat legea aproape zilnic mi se pare adevăratul atac la democraţie. Mă refer la referendumul din 2012 de demitere a lui Traian Băsescu din funcţia de preşedinte al României. Iar acest referendum s-a finalizat aşa cum ştim cu toţii nu din cauza lipsei de implicare a oamenilor în această problemă politică, ci fiindcă nu avem instituţiile necesare care să ducă la bun sfârşit dorinţele poporului. Adică referendumul s-a încurcat la nivel de formă. Deci, nu de fond trebuie să ne ferim, ci de formele lui.

Prin urmare, abia în perioada postdecembristă am înţeles că legea şi dreptatea sunt două lucruri total diferite. La Judecătoria de la Câmpulung unii judecători sunt vizitaţi în birourile personale de către una dintre părţile implicate în speţă, chiar în ziua când are loc şedinţa de judecată. Şi astfel de situaţii sunt nenumărate. Şi mie mi s-a întâmplat când mi se judeca speţa: doamnele judecător se aflau într-o discuţie aprinsă despre o cu totul altă problemă, fără ca eu să fiu măcar auzit, ce să mai vorbesc de ascultat. Am înţeles atunci că hotărârea în cazul meu era deja luată. Un eminent profesor universitar de la Bucureşti era moştenitorul unui teren în zona Ştefăneşti, dar abia după vreo douăzeci de ani a fost despăgubit cu o sumă de bani derizorie în comparaţie cu valoarea terenului, de către un personaj cu un lanţ imens de aur la gât şi care a fost asistat de doi primari argeşeni.

Iată dar cum drepturile democratice ale poporului au cunoscut în ultimii ani ai vieţii noastre politice deturnarea regulilor şi a principiilor de legalitate pe care statul le pune ca ordine a vieţii sociale. De exemplu, numai în ultimii ani la Tribunalul Argeş aceeaşi speţă s-a judecat în mod diferit de trei complete. Dacă ai norocul să fii repartizat la completul care dă invariabil câştig de cauză speţei respective, te numeşti norocosul de pe lume. La fel, propaganda politică a fost treptat înlocuită cu un sistem de ascultare telefonică bine pus la punct: nu se mai pune problema educaţiei oamenilor, ca în trecut, ci aceea de a-i şantaja cu DNA.

Nici pomeneală de încercarea democratică de a îndrepta eventualele devieri de la noile reguli de drept printr-un sistem de ortopedie socială. Pentru a stăpâni această situaţie, puterea prinde rădăcini şi mai adânci în trupul societăţii printr-o acţiune subtilă asupra corpului social. Şi se constată că este mai eficient să interceptezi convorbirile telefonice ale oamenilor decât să-i convingi politic. Odată cu Traian Băsescu la Cotroceni a debutat şi perioada „normalizării” sociale prin ascultarea telefoanelor: în sate, în oraşe, în administraţie, în şcoli, în poliţie, în armată, chiar şi în biserică s-a instituit o nouă disciplină care urmăreşte să-i aşeze pe oameni în „spaţiul” partidului aflat la putere. Rămânerea aceloraşi reguli juridice instituite de Traian Băsescu şi pe timpul guvernării actuale echivalează cu o mare închidere politică pentru poporul român. Acest lucru a fost sesizat de ministrul Tudorel Toader, ale cărui propuneri de reformare a Justiţiei l-ar fi supărat rău pe Liviu Dragnea. Drept care, oamenii vor fi în continuare aşezaţi în locuri bine stabilite şi sever supravegheaţi şi ascultaţi, atribuindu-se fiecăruia locul şi rangul în funcţie de contribuţia avută la întărirea partidului de guvernământ. În continuare, administraţia, şcolile, spitalele, poliţia, armata seamănă cu încăperile unui spital de psihiatrie.

(Visited 26 times, 26 visits today)