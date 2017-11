Un argeşean domiciliat în comuna Mozăceni ne-a vizitat zilele trecute la redacţie pentru a reclama modul în care angajaţi ai Distribuţie Oltenia au executat lucrări la instalaţia electrică aeriană. Omul s-a plâns de faptul că s-au făcut defrişări pe proprietatea lui fără ca măcar să fie anunţat. A aflat asta de la vecinii care au auzit zgomot de drujbe şi au ieşit la poartă să vadă ce se întâmplă. Ajuns la faţa locului, omul susţine că lucrătorii nici nu l-au luat în seamă, fiind cât pe ce să-l accidenteze când au retezat crengile.

„Am făcut adresă la Distribuţie Oltenia, dar conducerea companiei a invocat faptul că e o acţiune necesară pentru siguranţa comunităţii locale, întrucât suprafaţa cu pricina se află pe culoarul de siguranţă a liniei electrice. Vreau să vă spun că nici înainte de această defrişare crengile copacilor tăiaţi nu atingeau reţeaua electrică. Până la urmă, am înţeles necesitatea unei astfel de lucrări, dar nu şi faptul că s-au apucat de lucru fără ca măcar să fiu şi eu anunţat. Mai mult decât atât, angajaţii mi-au rupt gardul şi mi-au blocat ieşirea la şoseaua principală, fiind nevoit să trec pe proprietatea unui vecin. Am 70 de ani, nu mai am puterea să eliberez drumul şi aştept până când vor veni copiii acasă sau va trebui să plătesc pe cineva să facă acest lucru. În răspunsul pe care l-am primit de la furnizorul de electricitate mi s-a transmis că aspectele sesizate nu se confirmă (de parcă în raport ar menţiona cineva pagubele produse, de faptul că au lăsat vreascurile în drum sau de modul cum s-au comportat) şi că autorităţile locale şi-au exprimat acordul de începere a acestor lucrări în cel mai scurt timp, din cauza apropierii sezonului rece. Am de gând să merg în instanţă cu această problemă!” – ne-a spus cu amărăciune Ion Isvoranu.

(Visited 110 times, 110 visits today)