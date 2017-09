Se apropie cu paşi repezi un nou an şcolar şi pe unii îi cuprinde entuziasmul. Alarme dis-de-dimineaţă, orare lipite pe tablele din cancelarie, ghiozdane încărcate cu manuale şi caiete azvârlite în grabă pe scaunele din clasă, toate creează un adevărat tablou feeric. Ne punem întrebarea şi anul acesta: cu ce manuale îşi vor umple ghiozdanele şi, în special, mintea elevii noştri dragi? Răspunsul? Cu aceleaşi manuale alternative care, din 1995 până astăzi, au reuşit să bulverseze profesorii, părinţii, dar mai ales elevii.

Metodologie

Ca instrument principal de lucru la clasă, manualul are un rol colosal, fiind considerat busola elevului în călătoria prin oceanul culturii generale. De aceea, calitatea manualului influenţează în mare parte şi calitatea procesului instructiv-educativ. Cum în România există deseori tendinţa de a ajunge la rezultate parcurgând traseul cel mai dificil, iată că şi procedura de alegere a manualelor şcolare seamănă cu labirintul lui Dedal. Editurile sunt tot mai numeroase, aşa că Ministerul Educaţiei pune pe jar CNEE pentru a organiza o licitaţie la nivel naţional. În urma licitaţiei primele trei edituri care obţin punctaje mari îşi prezintă oferta de manuale pentru o anume disciplină, publicând conţinuturile pe platforma educaţională. Profesorii accesează conţinuturile, apoi poartă discuţii la nivelul comisiilor metodice în vederea alegerii celei mai utile variante dintre cele trei. Opţiunile fiecărei unităţi de învăţământ sunt transmise către inspectoratele şcolare care se ocupă de achiziţionarea manualelor cu ajutorul ministerului. Acest „algoritm” este blocat pe alocuri în situaţia în care este contestat rezultatul licitaţiei.

Problema, la clasa a V-a

Cu acest impediment ne confruntăm şi în Argeş, unde, la începutul noului an şcolar, elevii claselor a V-a vor avea de aşteptat până la primirea manualelor, din cauza schimbării programei, dar şi din cauza nesoluţionării contestaţiilor. Totuşi, elevii vor primi un aşa-numit „îndrumar”, care cuprinde materia din primele opt săptămâni de şcoală, pentru fiecare disciplină.

Situaţia manualelor în Argeş la început de an şcolar, exceptându-le pe cele de clasa a V-a, este destul de bună. La clasele I-IV, manualele au fost cumpărate prin contracte cu 14 edituri, în acest an existând cărţi noi şi pentru clasele I. Pentru clasele VI-XII, Inspectoratul a încheiat contracte cu 29 de edituri, manualele fiind deja distribuite şcolilor de la 15 august. Cu alte cuvinte, Inspectoratul Şcolar ne asigură că toţi elevii de liceu vor beneficia de manuale în noul an de învăţământ. Un element de noutate îl constituie controversatul manual de educaţie fizică, pe care şcolile îl vor primi în jurul datei de 5 septembrie.

În tot iureşul de schimbări din sistem ne mai punem o întrebare: unde este plasat elevul şi dacă manualul alternativ nu devine pentru el mai mult un instrument de amorţire a gândirii libere, decât de stimulare a creativităţii?

Antonia TĂNASE

