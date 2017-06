În 2005, Adrian Popescu, preşedinte al Asociaţiei de Sprijin a Copiilor Handicapaţi Fizic-România (ASCHF-R), Filiala Argeş, a primit un premiu din partea Grupului Renault România în semn de recunoaştere a activităţii depuse pentru promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Donaţie de la Renault

În luna decembrie a aceluiaşi an, Francois Fourmont, boss-ul Grupului Renault România şi al Automobile Dacia de la acea vreme, a vizitat sediul ASCHF-R Argeş şi al Centrului de Socializare „Nova”, pentru a cunoaşte mai bine atât colectivul asociaţiei, cât şi activităţile de aici. Aşa se face că, răspunzând nevoilor organizaţiei, grupul i-a donat un microbuz Renault. Vreme de 12 ani, vehiculul a fost folosit pentru transportul copiilor şi tinerilor imobilizaţi în fotolii rulante la şi de la domiciliu la sediul Centrului „Nova”, unde participau la diverse activităţi socio-educative şi de terapie recuperatorie. Trecerea anilor şi-a pus însă amprenta asupra maşinii, care nu mai corespundea normelor de siguranţă rutieră. Prin urmare, ASCHF-R Argeş a hotărât să achiziţioneze un alt mijloc de transport.

O maşină specială

Nu cu mult timp în urmă, din fondurile colectate prin dirijarea de către argeşeni a cuantumului de 2% către asociaţie, care le mulţumeşte încă o dată, a fost cumpărat un microbuz Ford. Spre deosebire de vechiul Renault, noul vehicul este adaptat transportului persoanelor cu dizabilităţi locomotorii. Maşina dispune de cinci locuri – inclusiv şoferul – pe scaune şi poate primi la bord trei fotolii rulante, care datorită sistemelor de fixare asigură transportul pasagerilor, membri ai asociaţiei, în condiţii de maximă siguranţă. Diferenţa faţă de alte maşini o face o rampă acţionată electric, ce coboară până la nivelul solului, apoi tot prin comandă electrică ridică fotoliul, al cărui acces este extrem de facil, cu tot cu utilizator până la calea de rulare către interiorul automobilului.

Unici în judeţ

Din câte cunoaştem, este singurul microbuz din Argeş adaptat direct de producător – deci nu sunt modificări executate artizanal – pentru transportul persoanelor imobilizate în fotoliul rulant. Iar în Piteşti mai există un autoturism, singurul de altfel, deţinut de o firmă de taximetrie, care de asemenea este prevăzut din fabrică să poată transporta o persoană imobilizată în cărucior. Despre acest aspect am mai relatat cu vreun an în urmă, când am făcut precizarea că patronul respectivei firme este singurul din judeţ care a înţeles să respecte prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, care, printre altele, prevede obligativitatea tuturor firmelor de transport să aibă cel puţin un vehicul adaptat persoanelor cu handicap.

Propunere

Obligativitate de care, cel puţin până acum, nimeni nu a ţinut seama sub pretextul că nu ar exista solicitanţi. Întrucât în aceste zile se lucrează la modificarea legii amintite, noi avem o propunere pentru parlamentarii argeşeni, indiferent de culoarea lor politică: Legislativul să introducă obligativitatea autorităţilor orăşeneşti, municipale şi judeţene de a nu elibera autorizaţii de taxi sau maxi-taxi firmelor care nu fac dovada că deţin şi astfel de vehicule, iar cei care nu respectă cadrul legal, aşa cum se întâmplă acum, să fie sancţionaţi. Inclusiv autorităţile locale.

Val. NICOLAU

