* CS Mioveni – Ştiinţa Miroslava 5-1 (3-0)

După două eşecuri consecutive, pe strada celor de la CS Mioveni a răsărit soarele. La meciul de debut al lui Adrian Mihalcea pe banca argeşenilor, galben-verzii au reuşit o evoluţie de zile mari, învingând, sâmbătă, pe propriul teren, cu scorul de 5-1, echipa Ştiinţa Miroslava.

Omul meciului a fost veteranul Cosmin Năstăsie, care a reuşit dubla. Năstăsie a deschis scorul, în minutul 13. Roberto Ayza a dublat avantajul, la doar zece minute distanţă de prima reuşită. Năstăsie a mai punctat o dată în minutul 31, stabilind scorul primei părţi. Eduard Florescu şi-a trecut şi el numele pe lista marcatorilor, în minutul 49, iar oaspeţii au reuşit golul de onoare, în minutul 73, prin Marin. Tabela a fost închisă de către Daniel Ene, în minutul 90+2, iar CS Mioveni a acumulat 11 puncte şi a urcat pe poziţia a opta în clasament.

În urma celor două reuşite, Cosmin Năstăsie a devenit golgheterul ligii cu opt goluri în şapte etape, la un gol diferenţă de el fiind Iacob (ASA Târgu Mureş), Mediop (Ripensia Timişoara) şi Roşu (Dacia Unirea Brăila).

Echipele

CS Mioveni: Croitoru – Tirică, Gugu, Ichim, Edi Stoica – Mârzeanu – Pirtea, Florescu, Andor, Ayza (cpt.) – Năstăsie; au mai jucat Lazăr, Iamandi şi Ene;

Ştiinţa Miroslava: Avram – Cerneuţanu, Mateciuc, Crişan, Maxim, Săvoaia, Căruţă, Sandu, Asăvoaiei, Buhăcianu, Taciuc.

„Meritul este al jucătorilor şi al lui Florin Marin”

După victoria lejeră obţinută de galben-verzi, tehnicianul acestora, Adrian Mihalcea, şi-a felicitat elevii şi a precizat că meritele la acest succes le aparţin atât lor, cât şi lui Florin Marin, fostul tehnician al echipei CS Mioveni: „A fost un meci la discreţia noastră, băieţii au avut o atitudine foarte bună, au inţeles mesajul meu. Dacă înainte de meci mi-a fost teamă că nu pot ieşi din starea de disconfort, mă bucur că au arătat o atitudine pozitivă şi puteau să câştige la o diferenţă mult mai mare. Nu cred că am vreun merit la această victorie, cu toată inima vă spun. În două zile nu puteam schimba decât atitudinea. Meritul pentru acest succes este al jucătorilor şi al lui Florin Marin. Am văzut automatisme şi relaţii de joc pe care eu, în două zile, nu le puteam stabili. Am încheiat acest meci, am luat trei puncte, dar trebuie să fim conştienţi că urmează jocul viitor, de la Suceava. Dacă nu vom reuşi să obţinem un rezultat pozitiv în etapa următoare, aceste puncte pe care le-am obţinut cu Ştiinţa Miroslava vor valora foarte puţin. Victoria aceasta ne va da liniştea necesară pregătirii următorului joc. Trebuie să mergem la Suceava pentru a lua punct sau puncte. Toţi jucătorii sunt importanţi, veţi vedea fotbalişti care au evoluat mai puţin, ştiu ce înseamnă să lucrezi cu tinerii, le voi da posibilitatea de a juca treptat pentru a deveni fotbalişti buni”.

* Celelalte rezultate consemnate au fost: Dacia Unirea Brăila – Sportul Snagov 0-1, Chindia Târgovişte – Ripensia Timişoara 1-0, Metaloglobus Bucureşti – Luceafărul Oradea 1-0, Academica Clinceni – Foresta Suceava 2-0, CS Baloteşti – Pandurii Târgu Jiu 0-2, CS Afumaţi – UTA Arad 2-0, Dunărea Călăraşi – Olimpia Satu Mare 5-1 şi AFC Hermannstadt – ASU Politehnica Timişoara 1-0.

Runda următoare, a opta, este programată sâmbătă, 16 septembrie, când vor avea loc partidele: Sportul Snagov – Olimpia Satu Mare, UTA Arad – Dunărea Călăraşi, Pandurii Târgu Jiu – CS Afumaţi, ASU Politehnica Timişoara – CS Baloteşti, Ştiinţa Miroslava – AFC Hermannstadt, Foresta Suceava – CS Mioveni, Luceafărul Oradea – Academica Clinceni, Ripensia Timişoara – Metaloglobus Bucureşti, ASA Târgu Mureş – Chindia Târgovişte şi Dacia Unirea Brăila – FC Argeş.

