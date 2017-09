Ieri, conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti, respectiv managerul interimar Aurelian Gheorghe şi dr. Adrian Stoiculescu, director medical, a fost convocată la Consiliul Judeţean cu privire la situaţii generate de abateri de la actul medical şi de comportament inadecvat al unor cadre medicale.

Comisie de etică

Preşedintele CJ le-a recomandat celor doi directori să dispună întrunirea comisiei de etică şi disciplină şi să fie analizate cu maximă seriozitate condiţiile în care a survenit decesul unei paciente, care pe lângă alte afecţiuni avea şi probleme cardiace, internată la „Judeţean”, precum şi situaţia etică şi profesională a medicului specialist cardiolog care a examinat femeia, respectiv dr. Dinu Iorgoveanu. Totul a început după ce rudele unei femei care a murit la spital au adus acuzaţii grave unor cadre ale unităţii, mai ales medicului Iorgoveanu. Oamenii susţin că, deşi era foarte bolnavă, Elena Răducescu, în vârstă de 67 de ani, a fost plimbată de la o secţie la alta şi că medicii au refuzat să o interneze pasând-o de la un specialist la altul. În cele din urmă pacienta, care e mama unui poliţist de investigaţii criminale, a fost internată, dar ulterior a intrat în comă şi sâmbătă a decedat.

Familia, revoltată

Pe certificatul de constatare a decesului, la cauza directă a morţii era menţionat „insuficienţă cardiacă”, iar la starea morbidă iniţială se consemnase „bloc major de ramură stângă (afecţiune cardiacă), diabet zaharat, obezitate morbidă”. Revoltaţi, fiica şi fiul sexagenarei consideră că vinovat de moartea mamei lor ar fi medicul Iorgoveanu, care n-a vrut s-o interneze la cardiologie spunându-le că electrocardiograma ar fi fost bună şi că mama lor ar avea o boală de stomac. Din acest motiv, femeia a fost scoasă de la cardiologie şi mutată la secţia ATI, de aici a ajuns înapoi la cardiologie şi apoi din nou la Terapie Intensivă, iar după o săptămână de trambalări dintr-o parte în alta a încetat din viaţă.

A cerut să fie dusă acasă

„Când a văzut că este mutată de colo, colo şi n-o bagă nimeni în seamă fiindcă e bătrână şi bolnavă, mama ne-a cerut s-o ducem acasă, ca să moară în patul ei. Am tot respectul pentru doctoriţa Nistor (Nicoleta, n.r.)de la Urgenţe, care s-a certat cu Iorgoveanu încercând să-l convingă că mama mea trebuie internată, şi pentru doctoriţa Galbenu (Luminiţa, n.r.), şefa secţiei ATI, care a avut grijă de mama mea, s-a purtat foarte frumos şi a făcut tot ce i-a stat în puteri”, spunea fiica pacientei, care a sperat până în ultima clipă că mama ei va fi totuşi salvată. Oamenii mai ziceau că nu vor nimic altceva decât să se ia măsuri pentru ca astfel de cazuri să nu se mai repete. La scurt timp după cele întâmplate, dr Adrian Stoiculescu, directorul medical al spitalului, a precizat că există un articol în lege potrivit căruia dacă medicul de urgenţă consideră că starea bolnavului îi pune viaţa în pericol, acesta poate să-l interneze pe o secţie cu sau fără acordul medicului specialist. La rândul său, cardiologul Iorgoveanu a susţinut că, din punctul său de vedere, pacienta ar fi trebuit să fie internată la pneumoftiziologie întrucât avea grave probleme respiratorii, că, într-adevăr, era în stare gravă şi nu putea pleca acasă, dar că în opinia sa era de competenţa altui coleg. Acesta este contextul în care conducerea „Judeţeanului” a fost chemată pentru discuţii la CJ Argeş.

Asistentă sancţionată

Tot ieri au fost discutate şi măsurile luate în cazul asistentei medicale de la Unitatea de Primiri Urgenţe care, luna trecută, a avut o atitudine necuviincioasă faţă de alţi pacienţi. În acest caz, în urma anchetei administrative efectuate în urma sesizării primite, comisia de etică a dispus sancţionarea asistentei cu penalizare de 10% din salariu pentru trei luni şi mutarea acesteia la o altă secţie. „Consider că asemenea comportamente umbresc imaginea corpului medical şi a Spitalului Judeţean, aducând prejudicii atât cadrelor medicale, cât şi pacienţilor, aceste situaţii deturnând adevărata misiune a celor care au depus jurământul de a salva şi trata, îndatorirea morală în exercitarea meseriei personalului medical faţă de omul bolnav. Facem toate eforturile pentru a asigura desfăşurarea în bune condiţii ale actului medical, atât din punct de vedere administrativ şi al dotărilor, cât şi al resursei umane, însă nu putem tolera ca din cauza unor astfel de situaţii, care ţin de moralitate şi de empatia faţă de pacient, să aibă de suferit întreaga comunitate. Am recomandat conducerii Spitalului Judeţean aplicarea tuturor măsurilor ca astfel de cazuri să nu se mai repete”, a declarat ieri preşedintele CJ Argeş.

