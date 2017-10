O situaţie incredibilă, dar adevărată, ne-a fost adusă la cunoştinţă de Roxana Ionescu, de profesie medic, din Bucureşti, dar ale cărei rădăcini sunt în Argeş, la Vlădeşti. Potrivit celor declarate de dânsa şi susţinute cu acte, am înţeles că în comuna amintită s-a ajuns la situaţia în care o persoană decedată, mai exact bunica sa, pe care o moşteneşte împreună cu alte rude, a făcut cerere către Ocolul Silvic Aninoasa să i se aprobe tăierea unei anumite cantităţi de lemn.

Solicitanta era… decedată

Până aici nimic nu pare ceva neobişnuit, numai că, la momentul întocmirii cererii şi semnării ei, femeia, Iustina Isbăşoiu, era de multişor trecută în lumea celor drepţi. În acest context, doctoriţa Ionescu a depus plângere penală împotriva ocolului silvic amintit, a firmei de exploatare masă lemnoasă şi administratorului acesteia, a primarului (care între timp şi-a pierdut mandatul în urma unor verificări ale ANI) şi viceprimarului, precum şi a celui care a doborât copacii. Potrivit documentelor, Roxana Ionescu este coproprietară împreună cu rudele pe mai multe trupuri de pădure în calitate de moştenitori ai Iustinei Isbăşoiu, decedată pe 5.07.2005. În acelaşi an, Ocolul Silvic Aninoasa a încheiat un contract de prestări servicii silvice, mai exact pază pădure, prelungit apoi în baza unor acte adiţionale.

Documente falsificate

„La data de 22.10.2015, am mers împreună cu mama mea, Doina Isac, la Ocolul Silvic ca să achităm suma necesară pentru paza pădurii. Cu acel prilej, şeful ocolului a chemat o persoană ca să i-o prezinte pe mama, ceea ce însemnă că toţi cei prezenţi o vedeau prima dată. Cerând explicaţii pentru situaţia creată, şeful de ocol ne-a informat că un anume Gabriel B., zis Vulpoiul, a depus, repetat, cereri pentru marcare şi eliberare acorduri de tăiere, fără să prezinte vreo împuternicire legală din partea proprietarilor. Pentru lămurirea situaţiei ne-am deplasat la sediul Primăriei Vlădeşti, unde am discutat cu primarul, respectiv viceprimarul localităţii, ocazie cu care vicele a declarat că nu ştie cine a semnat în fals pe documentele primite de la ocol în locul mamei mele. Deci, toată documentaţia ataşată acordurilor de punere în valoare a masei lemnoase sunt întocmite şi semnate în fals, întrucât Iustina Isbăşoiu era decedată de circa 10 ani. Iar noi, moştenitorii, nu am întocmit, semnat sau depus nicio cerere de marcaj, nu am semnat niciun contract de prestări servicii cu nicio societate autorizată, nu am beneficiat de nicio cantitate de masă lemnoasă”, ne-a declarat Roxana Ionescu.

Falsul, confirmat

Aşa cum am precizat, doctoriţa Ionescu a depus plângere penală pentru fals, uz de fals, abuz şi neglijenţă în serviciu etc. Documentele incriminate au fost analizate de Serviciul Criminalistic Argeş, la concluziile raportului de expertizare menţionându-se că patru cereri de marcare au fost scrise de viceprimarul localităţii, că semnăturile de la rubricile prestator, respectiv cumpărător masă lemnoasă şi titular autorizaţie/împuternicit de pe autorizaţia de exploatare nr. 868747/6.07.2015 au fost executate de Elena H.D., administratorul firmei de prestări servicii.

Clasare

Plângerea a făcut obiectul unui dosar penal instrumentat de Secţia de Poliţie Rurală Stâlpeni, iar poliţiştii au trimis cauza la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung cu propunerea de clasare. „În urma analizării materialului probator administrat, nu rezultă în mod cert, fără nicio urmă de îndoială, întrunirea elementelor constitutive din punct de vedere obiectiv şi subiectiv a infracţiunilor pentru care s-au făcut cercetări, existând un dubiu cu privire la existenţa acestora sau la săvârşirea lor cu forma de vinovăţie prevăzută de lege (…) În temeiul art. 315 cod procedură penală (…) dispun clasarea cauzei (…)”, se menţionează în ordonanţa procurorului care a verificat dosarul.

Total uluită de rezoluţie, Roxana Ionescu ne-a spus că va urma toate căile de atac prevăzute de lege împotriva ordonanţei de clasare, pentru că nu i se pare normal ca cei care au comis falsuri şi alte ilegalităţi să scape nepedepsiţi.

