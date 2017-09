Sâmbătă, Sala Sporturilor „Transilvania” din Sibiu a găzduit „Cupa Temerarul” la judo, ediţia cu numărul 23, rezervată cadeţilor (sub 18 ani) şi seniorilor (sub 21 şi sub 23 ani). Competiţia a adunat 270 de sportivi din România, Bulgaria, Croaţia, Moldova, Austria, Italia, Polonia, Serbia, Rusia şi Slovacia. Ca şi anul trecut, sportivii legitimaţi la CSM Piteşti au confiscat podiumul, clasându-se la general pe prima poziţie.

În cadrul festivităţii de deschidere, organizatorii şi oficialităţile municipiului Sibiu i-au felicitat pe proaspătul campion mondial de cadeţi Eduard Şerban, dar şi pe antrenorii acestuia, Valentin Ioniţă şi Corneliu Pălărie.

Judoka din Argeş au urcat de nouă ori pe podium. Pe cea mai înaltă treaptă s-au aflat Florentina Ivănescu (categ. 57 kg – sub 18 ani), Mihai Băloi (55 kg – sub 18 ani), Ionuţ Botofei (60 kg – sub 18 ani), Elena Stere (57 kg – seniori), Cătălin Andrei (100 kg – seniori). Pe treapta a doua a urcat Alexandru Pescăruş (categ +100 kg – sub 18 ani). Medalii de bronz au obţinut Ana Sârbu (48 kg – sub 18 ani), Sebastian Roşu (66 kg – sub 18 ani) şi Otilia Preda (63 kg – seniori).

