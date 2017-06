Erika Andreea Toculeţ, sportivă legitimată la Clubul de Şah „Noul Regat” Piteşti, este singura reprezentantă a României care va participa pentru prima dată la Campionatul European de Şah Individual pentru amatori (coeficient ELO sub 1700), care se va desfăşura în Serbia, în perioada 8-17 iunie.

Sportiva noastră îl va avea ca adversar în prima rundă a competiţiei europene pe turcul Tekin Alp Erdogan (născut în anul 2006) care are un coeficient Elo 1510. Adversarul argeşencei este mult mai experimentat având în vedere că se antrenează în permanenţă cu cei mai buni antrenori ai momentului, însă acest aspect nu o sperie pe Erika Toculeţ, un copil extrem de talentat la cei 10 ani pe care-i are.

Două medalii

Recent, şahistele legitimate la Clubul de Şah „Micul Regat” au fost din nou la înălţime. Erika Toculeţ a obţinut medalia de argint la categoria sub 10 ani, unde lupta a fost acerbă, sportiva noastră pierzând medalia de aur în faţa titratei jucătoare Mihalea Maria Ioana, legitimată la CS Petrolul Ploieşti.

Iar Rebecca Voicu, o mică şahistă remarcabilă, cu un simţ combinativ excepţional, a obţinut, înainte de ultima rundă, medalia de aur la categoria sub 12 ani, la Turneul „Micul Şahist”, organizat de Clubul de Şah Carpaţi Sinaia şi desfăşurat în oraşul Comarnic, judeţul Prahova.

Monica CRISTEA

