Cu aproximativ un an în urmă, ziarul nostru îşi premia, conform tradiţiei, laureaţii concursului cu Premii de Excelenţă, desemnaţi prin voturile cititorilor în urma activităţii din 2015.

Ca azi îmi amintesc: Constantin Stroe, premiat la categoria „societate civilă”, a primit distincţia noastră şi apoi a spus: „Văd în această sală oameni maturi cărora le spun că, dacă vom şti să ne bucurăm de realizări cum este evenimentul din această seară, ne vom menţine tonusul şi puterea de a continua să producem fapte bune în beneficiul celor apropiaţi şi al celor pentru care lucrăm. (…) Lumea, publicul, cei mulţi în jurul cărora ne mişcăm ştiu foarte bine să ne privească, să măsoare, să analizeze, să ne judece, să ne poziţioneze şi, foarte important, nu uită. Este extraordinar. Pentru viitor, cât o mai fi el, cât oi putea eu, mi-am propus să meditez cât pot ca să schimb metoda asta balcanică de reuşită. M-am gândit să încurajez cât pot eu apariţia unor noi lideri, lideri tineri, pentru că noi avem foarte mulţi oameni cu putere şi uităm că puterea nu este nicicum autoritară. Să contribui cât pot eu la schimbarea mentalităţii de învinşi. Naţia asta este hărăzită de Dumnezeu chiar cu o inteligenţă care îi permite să învingă, dar uitaţi-vă că sunt destule situaţii în care intrăm în competiţie învinşi. Vă felicit!”

Stimaţi cititori, am reluat aceste cuvinte pentru miezul lor, pentru mesajul extraordinar care s-a vrut transmis. Timpul, „cât o mai fi el”, n-a mai avut răbdare cu domnul Stroe. Decât un an. A rămas însă convingerea fostului director general de la Dacia că putem schimba mentalitatea de învinşi, că naţia asta a noastră are resurse umane, putere şi inteligenţă ca să învingă în orice competiţie.

Votat constant de cititorii „judecători” ai ziarului nostru, Constantin Stroe a făcut parte, fără doar şi poate, din elita acestui judeţ, adică din acel grup de oameni care reprezintă ceea ce este mai bun, mai valoros, mai demn de a fi ales într-o comunitate. Din fericire, în Argeş avem astfel de personalităţi în toate domeniile de activitate. Adevăraţi profesionişti, dedicaţi meseriei, responsabili, convinşi de necesitatea lucrului bine făcut.

Ei bine, pe toţi aceşti oameni de mare caracter ziarul nostru se străduieşte – de 19 ani, iată! – să-i promoveze, să-i aşeze pe locul lor meritat în fruntea comunităţii, să-i ofere ca modele demne de urmat. În definitiv, ei sunt nişte campioni. Iar ţara care are cei mai mulţi campioni este o ţară învingătoare, care reuşeşte să progreseze, să evolueze ca standard de viaţă.

Cu aceste cuvinte şi convinşi de justeţea votului acordat de cititorii noştri, le spunem astăzi „Bun venit!” laureaţilor ziarului „Argeşul” şi ne înclinăm în faţa lor, în semn de reverenţă. O reverenţă pentru Excelenţă!

Gabriel LIXANDRU

