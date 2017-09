* Pare o iniţiativă la fel de… sclipitoare precum „celebra” impozitare a ciubucului

Ieri, la CCIA Argeş, dezbaterea pe tema „Plata defalcată a TVA” („SPLIT TVA”) a generat zeci de păreri contra, susţinute cu argumente cât se poate de solide. De fapt, nu a fost nicio părere „pentru”. Până şi şeful Finanţelor Publice Argeş, Petre Cojocaru, care a venit să prezinte noile prevederi legislative, a admis că Ordonanţa 23 creează mari probleme în forma actuală. Oamenii de afaceri care au umplut sala de evenimente a Camerei de Comerţ susţin că necesitatea lucrului cu două conturi (unul curent, celălalt special pentru operaţiuni privind TVA) presupune timp pierdut, bani blocaţi, birocraţie la superlativ şi investiţii în noi echipamente, plus programe informatice sau îmbunătăţirea celor actuale.

Situaţii aberante

„Care e scopul acestei ordonanţe? Că evaziunea în niciun caz nu o combate prin treaba asta, ei, evazioniştii, nu lucrează cu TVA. Legea asta poate fi tradusă cam aşa: închidem victimele ca să-i ferim de criminali. Şi pe bună dreptate societăţile care lucrează corect sunt victime. Spre exemplu, o firmă modestă care îşi desfăşoară activitatea undeva la ţară trebuie să trimită om să facă plăţi zilnice pentru nişte facturi amărâte de 15-20 lei. Păi, costă transportul mai mult decât factura! Eu cred că în cinci-şase luni economia se va duce în cap. Fac pariu că 30% dintre societăţile care nu pot suporta costurile se vor închide. Şi atunci, statul cu ce se alege? A, o să vină şi patronul, şi angajaţii să ceară ajutor social!” – a spus omul de afaceri Gheorghe Ciuciu.

Pe evazionişti nu-i deranjează

„Faptul că ne-am adunat aici, atâţia agenţi economici, este dovada că ne interesează în mod deosebit această ordonanţă. Problema e că agenţii economici nu au fost consultaţi privind introducerea acestei ordonanţe cu toate consecinţele care derivă din ea. Noi am înţeles cum ar funcţiona, însă vă întreb: este în sală cineva care doreşte această ordonanţă, care crede că îi uşurează munca sau îi face activitatea mai eficientă, mai prosperă? Are vreun efect pozitiv? Eu nu am identificat niciunul. De asemenea, mă întreb dacă sunt în sală agenţi economici care fac evaziune fiscală. Cred că nu e niciun evazionist, pentru că aceştia nu sunt interesaţi. Poate să vină ANAF-ul, Guvernul, cu orice măsură – pe evazionişti nu-i interesează! Problema este că activitatea celor care lucrează corect şi respectă legislaţia este foarte îngreunată. Concret, la orice factură fiscală vor fi doi timpi de analiză, de calcul şi de efectuare a plăţii. Aşadar, dacă aveam o persoană la firmă care putea cuprinde toate miile de facturi, acum trebuie să am două. Programul informatic al evidenţei pe care lucrăm acum trebuie modificat: nu ştim cu ce costuri, că deocamdată informaticienii nu s-au pronunţat. Dar ele vor fi mai mari. Şi mai există o problemă – societăţile mici şi mijlocii sunt în România subfinanţate din diverse considerente: că n-au suficient acces la credite, că n-au suficiente garanţii ş.a.m.d. Dintr-odată, 19% din disponibilitatea lor financiară se blochează un timp. Se mai spune în ordonanţă că, sub supravegherea ANAF, în trei zile se va face restituirea şi compensarea, or, eu nu cred că ANAF-ul are capacitatea să asigure o funcţionare fluidă, în timp util, ţinând cont că trebuie să facă la zeci de mii de firme aceste controale. Deci această ordonanţă aduce mari dezavantaje agenţilor economici şi chiar ANAF-ului. Fiscul, în loc să urmărească evazioniştii, va trebui să se ocupe de noua problemă – reglarea TVA” – a spus un alt om de afaceri.

Prognoză „nefavorabilă”

Pronosticul agenţilor economici este acela că nu se va ajunge la capăt cu o asemenea ordonanţă, cel puţin nu în forma actuală. Ei sunt convinşi că va crea atâtea problema încât se va renunţa la ea. Iar şeful Finanţelor Publice Argeş, Petre Cojocaru, a dat de înţeles că sunt într-adevăr mari probleme cu forma actuală a proiectului. „Nu pot să vă spun ce am eu în suflet, pentru că noi suntem aici reprezentanţii unui Guvern, iar atribuţiile noastre de serviciu sunt acelea de a aplica reglementările stabilite. Mă rezum la a spune doar că aveţi multă dreptate, însă faptul că acum se discută în Parlament şi se fac amendamente care aduc îmbunătăţiri tot e ceva. Problemele dumneavoastră le recepţionăm şi noi, sunt probleme care, cred, au fost ridicate şi de marii agenţi economici. Trag nădejde că va fi o lege nu atât de grea şi care să creeze atât de multe costuri pentru agenţii economici. S-au mai făcut hei-rup-uri precum legea cu impozitarea ciubucului, cât au durat? Până la urmă, şi inspectorii de la Fisc au spus că nu e treabă serioasă. Haideţi să avem un pic de răbdare, noi o să fim aproape de dumneavoastră şi dacă se schimbă ceva o să cerem întâlniri ori de câte ori este nevoie” – a conchis Petre Cojocaru.

Ce prevede Ordonanţa?

Plata defalcată a TVA va fi obligatorie de anul viitor doar pentru companiile de stat şi firmele aflate în relaţii contractuale cu statul, pentru celelalte firme sistemul fiind opţional din 2018 şi obligatoriu doar din 2019, dacă se va dovedi funcţional, au decis senatorii din comisia de buget-finanţe, prin aprobarea unor amendamente depuse în acest sens. Propunerea va fi prezentată în această formă plenului Senatului, pentru a fi votată.

(Visited 41 times, 41 visits today)