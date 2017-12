Ieri, un argeşean a fost atacat de un porc mistreţ şi eforturile medicilor sosiţi la locul incidentului de a-i salva viaţa au fost zadarnice.

Arteră secţionată

Nenorocirea a avut loc ieri după-amiază la Tigveni, satul Bârseştii de Jos. Din câte se pare, Nicolae Zăvoianu, de 40 de ani, din comuna precizată, fusese cu oile la păscut pe dealurile din apropiere şi se întorcea spre casă. Ajuns în apropiere de şcoala din localitate, a fost atacat pe neaşteptate de un mistreţ. Un sătean care trecea întâmplător prin zonă a văzut sălbăticiunea trăgând de om. A început să strige, să fluiere, să arunce cu pietre şi a reuşit să pună pe fugă animalul, după care a sunat la 112 solicitând ajutor. Echipa medicală de pe ambulanţă a constatat că bărbatul era în stop cardio-respirator, avea artera femurală secţionată în vreo trei locuri şi pierduse foarte mult sânge, iar eforturile de a readuce victima la viaţă au fost zadarnice.

Săteni îngroziţi

Oamenii din Tigveni sunt de-a îngroziţi că, la rândul lor, pot fi atacaţi de sălbăticiunile care ies din pădure şi coboară în sate după hrană. „Am avut probleme cu mistreţii încă din toamnă. Am sesizat Asociaţia vânătorilor, Prefectura, Mediul, ITRSV-ul, dar pe cine nu am sesizat. Au venit câţiva la faţa locului şi au început să le ceară sătenilor facturi de la semănat sau arat. Au zis că nu au fost culturile păzite sau că nu au fost împrejmuite corect. Tot felul de scuze s-au găsit, pentru ca acum să avem parte de o asemenea tragedie. Păcat de omul acela, că are copii mici”, spunea primarul Dumitru Slătineanu.

Mistreţi la drumul mare

Încă o dovadă că mistreţii, la fel ca urşii, au ajuns în zonele populate este şi faptul că, ieri-dimineaţă, mai mulţi şoferi au sesizat că în zona Merişani o turmă de mistreţi a ieşit la drumul mare pe şoseaua Curtea de Argeş- Piteşti. Sălbăticiunile erau pe carosabil, prezenţa lor punându-i în pericol pe participanţii la traficul rutier. Unul dintre conducătorii auto a reuşit să fotografieze turma, iar imaginea a fost postată pe reţelele de socializare. După cum am relatat în ediţii anterioare ale ziarului nostru, probleme cu animale sălbatice sunt aproape în toate localităţile din zona deluroasă sau şi montană a judeţului, iar tragedia de ieri constituie un serios semnal de alarmă privind înmulţirea necontrolată a sălbăticiunilor. Ieri, din nefericire, a murit un om, iar noi revenim cu o întrebare la care decidenţii n-au dat niciun răspuns: dacă sălbăticiunile sunt protejate de lege, pe oameni cine-i apără? Din acest motiv considerăm că se impun măsuri radicale, înainte ca numărul victimelor să crească.

(Visited 82 times, 82 visits today)