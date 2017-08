Cu câtva timp în urmă, Anca Năstase ne-a adus la cunoştinţă situaţia cu care se confruntă mama sa, Mariana Dorina Nica, din Curtea de Argeş. În opinia ei, este vorba despre un caz social.

La un an după operaţie

„În 2013, ne scrie fiica femeii, mama a fost operată de tumoare cerebrală bifrontală stânga şi dreapta, la biopsie fiind diagnosticată cu cea mai agresivă formă de cancer cerebral, glioblastom. După intervenţii, a urmat chimioterapie şi radioterapie la Spitalul Colţea 2 Bucureşti. Operaţiile au fost reuşite şi tratamentul a dat rezultat (…) Mama este pe picioare, nu a murit, dar cei de la Comisia de handicap au decis, pe 14.11.2016, că-i taie tot dreptul de a se mai încadra în vreo formă de handicap, sens în care vă ataşez copii de pe ultimele documente medicale depuse la dosar. Mă ocup în totalitate de întreţinerea mamei, dar fiindcă nu mai are nicio încadrare în grad de handicap, nu i se vor mai compensa 100% medicamentele de care este dependentă. În acest moment, mama nu are osul la cap pe partea dreaptă şi nu se poate întreţine singură. În situaţia asta, întreb dacă merită şi ea măcar cea mai uşoară formă de handicap? Am fost la comisia de la Piteşti în speranţa că a fost o greşeală, dar mi s-a răspuns că, dacă a trecut un an de la operaţie şi nu mai face chimioterapie, nu mai are niciun handicap”.

Supraveghere permanentă

Lecturând documentele trimise de cititoarea noastră, ne-au reţinut atenţia câteva aspecte. Astfel, la rubrica „observaţii” a referatului medical eliberat în octombrie 2016 de ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic Colţea se menţionează că „Mariana Dorina Nica necesită supraveghere permanentă şi ajutor din partea altor persoane, necesită însoţitor permanent”. Apoi, dintr-o fişă de examen psihologic, emisă tot în octombrie 2016, am reţinut că pacienta prezintă o uşoară dezorientare temporală şi spaţială, flux conversaţional alterat, instabilitate emoţională, tulburări de somn, declin cognitiv moderat, deteriorare în comunicare şi MMSE (Mini Mental State Examination, adică examinare minimă a stării mentale) 20, deficienţe cognitive clare; strategii de adaptare compensatorii; moderat, recomandându-se tratament medicamentos cu specificaţia că „necesită ajutor din partea apropiaţilor”. În fine, în planul individual de recuperare, readaptare şi reintegrare socială întocmit tot în octombrie 2016 de un medic oncolog de la ambulatoriul de specialitate (policlinica) al Spitalului Judeţean din Piteşti se recomandă continuarea tratamentului, control periodic, evitarea efortului fizic, expunerea la soare etc. Aşa se face că, în noiembrie 2016, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap (CEPAH) Argeş a respins cererea de încadrare în grad de handicap, întrucât nu sunt întrunite criteriile medicopsihosociale aprobate prin ordine ale ministerelor Muncii şi Sănătăţii.

Demersuri, decizii

Pentru mai multe clarificări am stat de vorbă cu dr Claudia Radu, preşedintele CEPAH, care ne-a declarat: „Pacienta s-a prezentat la noi în 2013 şi a primit gradul II de invaliditate. În 2014 a primit certificatul nr. 4382, din 24 iunie, pentru gradul I de handicap cu asistent personal. În 2015 a primit certificatul nr. 4074, din 17 iunie, tot gradul I de handicap, de asemenea cu asistent personal. De precizat că ambele certificate de încadrare în grad de handicap au fost eliberate când beneficiarul era salariat. Ulterior, femeia a ieşit la pensie pe caz de boală şi a primit gradul II de invaliditate. Pe 9 iunie 2015 i s-a eliberat certificatul cu nr. 3845 cu gradul II de handicap, la fel ca şi la Comisia de invaliditate de la casa de pensii. Pe 26 iunie 2015, a făcut contestaţie la certificatul nr. 3845, prin care susţinea că nu se poate deplasa, nu se poate întreţine etc. Prin Decizia nr. 12021/31.08.2015 emisă de Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Bucureşti i s-a propus reevaluarea şi i s-a solicitat să depună noi documente (referat oncologic cu starea prezentă şi plan terapeutic, referat neurologic detaliat, o altă anchetă socială ş.a.). În urma documentelor prezentate la Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap, pe 18 noiembrie 2015 i-a fost eliberat certificatul nr. 7474 cu gradul II (accentuat). La 15.11.2016 i s-a eliberat certificatul nr. 7236, în care e precizat că nu se mai încadrează într-un grad de handicap, conform prevederilor legale în materie. Menţionez că, prin scrisoarea medicală nr. 13.960/1.11.2016, inclusiv medicul de familie preciza că persoana e deplasabilă, iar din testarea psihologică reiese că nu s-au constatat afecţiunile invocate. Pe 18 decembrie 2016 a depus contestaţia cu nr. 1496 şi urmează să primească răspuns de la Comisia Superioară, unde am trimis dosarul complet cu toate documentele, începând cu 2013 până acum, prin care i se va comunica dacă poate sau nu fi încadrată în grad de handicap. Noi nu i-am luat niciun drept, ci am urmat punctual procedurile prevăzute de lege”, a precizat dr. Claudia Radu.

Aşadar, speranţele Marianei Dorina Nica de a fi încadrată din nou într-un grad de handicap se leagă de constatările Comisiei Superioare. În caz că răspunsul va fi negativ, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului şi recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim, precum şi pentru repararea pagubei ce i-a fost cauzată. Dar asta înseamnă timp şi cheltuieli, care nu pot fi susţinute dintr-o pensie pe caz de boală…

Val. NICOLAU

(Visited 344 times, 4 visits today)